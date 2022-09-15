中捷尋找4名旅客　送1年無限搭乘黑鑽卡

台中捷運累積運量9月9日突破千萬人次，當日晚間6時38分幸運兒出現在市政府站，中捷公司董事長林志盈親自迎接並致贈365天不限次數免費搭乘的尊榮黑鑽卡，另經系統後端比對，有4名旅客同時間在其他站出站，將致贈365天無限搭乘的尊榮黑鑽卡。中捷公司公布幸運旅客出站車站及卡號，提醒旅客拿出電子票證核對，並於12月15日前與中捷聯繫，逾期失效。





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中捷公司表示，經過系統後端比對，有4名旅客與突破千萬幸運兒同時間在不同車站出站，車站及電子票證卡號分別為四維國小站(悠遊卡卡號9122118911437378)、文心崇德站(一卡通卡號33513525954)以及大慶站(悠遊卡卡號6130130435及1000419002265775)。中捷公司已將名單公布於官網「最新消息」，提醒9月9日晚間有搭乘中捷的旅客拿出電子票證核對卡號，並請4名得獎人今年12月15日前致電中捷公司領獎，逾期失效。





另外，中捷千萬人次慶祝活動持續登場，9月17日上午10時在捷運市政府站1號出口限量販售特製「千萬人次24小時紀念票」，以Token造型設計，相當值得收藏，每枚售價200元，限量1500枚，每人每次限購2枚，售完為止，現場還有「小綠綠快閃福利社」，販售小綠綠抱枕、工程圖摺疊傘、微型積木等熱門商品，供喜愛中捷周邊商品的朋友選購；9月17日、18日上午11時到晚間8時，在市政府站1號出口廣場將舉辦「小綠綠市集」，現場結合各式特色店家，有質感的手工藝品及文創品、獨特風味的手作輕食及美味的麵包糕點等，還有許多有趣的攤位等你來探索。



