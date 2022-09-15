鄭爽「我會為自己發聲」高調回鍋！微博才活2天後又沒了
31歲中國大陸女星鄭爽，因過去曾發生美國代孕生子、逃漏稅等一連串風波，遭到中國市場全面封殺，個人微博、工作室帳號等都遭到封鎖，迫使她轉戰IG，怎料，鄭爽日前卻突然宣布創辦新的微博帳號「ZS事務所」高調復活，結果才活了2天又被封鎖。
鄭爽12日在IG分享自己辦了微博新帳號「ZS事務所」的消息，並高調宣布「我會堅持自己的維權，我自己有嘴有判斷，我會為自己發聲。請黑粉們早日清醒，不要在以本人的名義攻擊任何部門，否則必自斃，請自重。這個帳號會維護我的權益，切勿相信任何人，否則後果自負」。
隔日，鄭爽還透過「ZS事務所」發文聲稱，有兩位不法人士冒用她的名義去騙取大量資金，目前已經追回。另外，鄭爽也分享和家中毛小孩的合照，要和大家分享「鄭」能量，動作頻頻似乎想重回中國社群論壇，來替自己發聲。
「ZS事務所」帳號出現後，就立刻吸引大批網友們關注討論，也有人質疑該帳號是粉絲幫忙創建，IP位置在重慶，也有另一派網友認為，鄭爽目前應該人在美國。
不過，正當大家還在討論時，就有人發現「ZS事務所」又被官方封鎖，並以「被投訴違反《微博社區公約》的相關規定，現已無法查看。」不過對於鄭爽的回鍋，大家則抱持不同意見，有的人認為活該，也有人支持鄭爽維護權益，「她被騙錢為什麼不能追回。」（編輯：詹鎰睿）