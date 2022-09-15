抹紅慈濟、罵會員下人　新黨告周玉蔻公然侮辱、誹謗

新黨發言人陳麗玲今（15）日表示，慈濟基金會執行長顏博文日前受訪時透露，去年慈濟採購BNT疫苗時遭勸阻、刁難，事後引發綠營不滿，名嘴周玉蔻甚至抹紅慈濟是「中共自己人」，還罵慈濟會員自甘為「下人」，新黨內也有許多人是慈濟會員，為了替慈濟與全體會員討公道，她與多位新黨議員候選人向台北地檢署對周玉蔻提出公然侮辱和誹謗的告訴。
陳麗玲拿著一疊新黨慈濟人每月捐贈的100、200、300、500元的收據，她指稱，這些都是小市民們認同慈濟的志業，包括：教育、醫療、慈善、環保、大愛電視台等的收據，所以新黨有權提告而非告發。
陳麗玲表示，去年慈濟不畏困難，幫助台灣買到500萬劑BNT，電視名嘴周玉蔻從11日開始，不斷在臉書發出對慈濟毀損的言論，說慈濟有些小圈圈是下人，尊稱為上人的時候，「我們就很不舒服了」，沒想到周玉蔻居然繼續說慈濟不只是中共同路人，而是中共自己人，還說慈濟在大陸拿到很多甜頭，這些都有影射、毀損慈濟的聲譽，身為慈濟會員之一，我們有權對周玉蔻提出公然侮辱。
陳麗玲說，第二，慈濟基金會從來沒有收過大陸的甜頭或協助，慈濟是全球性慈善團體，為何要被說成是中共同路人甚至是中共自己人，被影喻得這麼不堪，周玉蔻也涉嫌誹謗，而且她臉書經媒體多重傳述也構成加重誹謗。