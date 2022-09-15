台灣政策法案淡化外交升級條文　一中紅線難跨越

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法案是由參議院外委會主席梅南德茲（Bob Menendez）、共和黨籍參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）6月共同提出，被譽為是繼1979年「台灣關係法」後，最全面重整美國對台政策的法案，主旨為在外交、軍事及經濟等多方面提升美台關係。
相較原先版本，修正版主要有4大不同之處，半數為先前被外界視為恐挑戰美國「一中政策」的外交相關條文。
首先，原先版本把駐美代表處改名為「台灣代表處」（Taiwan Representative Office）一事列為「美國政策」，修正版則淡化成建議性質的「國會意見」。
再來是原本法案要求，美國在台協會（AIT）處長任命比照一般美國駐外大使提名程序，須經過參議院同意，職稱也應改成「代表」（Representative），等於在台美無正式外交關係下，變相承認台灣。但修正版本把這部分整個移除。
外委會審議法案前，就曾傳出白宮對部分條文有疑慮，國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）曾就此事與國會協商；白宮國安會發言人華森（Adrienne Watson）當時證實，白宮確實對部分條文感到關切，包括可能破壞且與「一中政策」相牴觸的內文。
如今這兩條提升美台外交關係的條文，在白宮關切後不是被淡化就是被移除，顯示「一中」仍是美國現階段難以也不願跨越的紅線。
不僅是外交條文，法案軍援部分也讓部分議員產生疑慮。原先法案計劃未來4年提供台灣45億美元（約新台幣1410億元）外國軍事融資，修正版不僅保留這部分，還指明是無償軍事援助，且加碼第5年提供20億美元。
據轉述，今天外委會會議上對法案有疑慮的參議員，主要是擔心中國想法，怕北京認為法案過度支持和強化台灣，反而決定加快犯台時間表。
其中共和黨的羅姆尼（Mitt Romney）、保羅（Rand Paul）質疑法案恐破壞美國台海「戰略模糊」政策，認為軍援部分應低調包裹在國防授權法案（NDAA）中通過才對；民主黨的范霍倫（Chris Van Hollen）則擔心美方要籌措這筆軍援預算恐有難度。
不過，梅南德茲在會中強調，法案既不會改變一中政策，也不會改變戰略模糊。
他說，法案是要改善美國對台灣的安全援助，強化對中國嚇阻力，「美國不尋求戰爭，但若我們希望達到有效嚇阻，維持兩岸穩定，就必須認清眼前問題」。
擔任參議院撥款委員會國務院、外交行動與相關項目撥款小組主席的民主黨籍參議員昆斯（Chris Coons）呼應指出，他認為法案在「理想與可行性」之間取得合理平衡。
從上述發展可見，在台海緊張升高、中國行徑日益具侵略性之際，加上俄烏戰爭前車之鑑，如何在「挺台與避戰」間取得巧妙平衡，成為美國行政與立法部門當前考驗。
由此可以預期，摒棄象徵性外交措舉、強化實質安全協助，可能成為未來美台關係發展趨勢；而在這背景下誕生的「台灣政策法案」，勢必難免會往此方向發展，成為實質大於象徵的法案。
在參議院外委會過關後，法案接下來將送交參院全院審理，但須在本屆國會明年1月期滿前在參、眾兩院通過，才能遞交美國總統簽署後生效。（編輯：林憬屏）1110915