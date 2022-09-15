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解封後出國LINE一站搞定！機加酒超低價　再搶15%回饋點

▲LINE旅遊攜手26家旅遊業者，提供最划算的行程預定賺點活動。（圖／LINE旅遊提供）
▲LINE旅遊攜手26家旅遊業者，提供最划算的行程預定賺點活動。（圖／LINE旅遊提供）

記者汪睿琦/綜合報導

2022-09-15 12:32:37

3年沒出國旅遊的你準備好了嗎！隨著全球邊境管制陸續開始鬆綁，國人想跨境旅遊的心似乎也正在蠢蠢欲動。LINE旅遊今（15）日攜手26家夥伴推出限時「一站搞定出國旅遊」加碼回饋活動，同步分享平台用戶的旅遊趨勢，提供民眾解封後首度出國旅遊靈感，喚醒大家的旅遊記憶。即日起至10/31透過LINE旅遊就可以一次搞定住宿、機票、交通、行程、保險等大小事，活動期間內完成預訂最高可享15% LINE POINTS回饋，超好康等你來搶！

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LINE旅遊看準即將開放國門商機，推出「一站式搞定出國旅遊」專案，有別於市場預估之後開放，機票、住宿等價格肯定會反映成本調漲，LINE旅遊這次攜手Klook、Agoda、雄獅旅遊、東南旅遊等26家旅遊業者，不僅各有不同獨家優惠，包含住宿享最高回饋10%等，LINE也祭出即日起到10/31到平台預訂住宿、體驗、機票、跟團、租車及保險品牌限時優惠，將有機會獲得最高LINE POINTS 15 %回饋！此外，為鼓勵用戶揪眾好友一起重拾旅遊時光，即日起至今年12/31止，邀請好友在LINE旅遊平台首購，完成訂購後將再享最高50% LINE POINTS 點數回饋，世界各地旅遊行程通通有，有興趣民眾別錯過！

事實上，根據業者觀察，台灣民眾關在國內近三年的時間，終於在今年3月起盼到一點曙光，業者發現民眾在網站上機票搜尋量大幅增加；隨著各國逐步開放觀光旅遊，到了5月，平台的國際機票的搜尋量更超過了高鐵車票，顯見民眾出國旅遊的規劃已蠢蠢欲動。更有趣的是，LINE旅遊在疫情期間分享「那些年你錯過的旅遊目的地」，不出所料民眾取消的機票中，最扼腕的果然是東京、大阪、首爾，集中在國人最喜愛的東北亞地區。

另外，易遊網這回也攜手中華航空推出市場唯一獨家優惠，即日起至10/10於易遊網預訂12/31前出發機票，不只立即享有95折「市場最低」票價，結帳輸入「ci168」再折168元，滿萬還有機會再抽PS5。優惠涵蓋中華航空18條直飛航線，橫跨日、韓、東南亞、美國、歐洲、澳洲等，期待已久的日本賞雪之旅、韓國賞楓化身歐巴歐膩等都比「官網還便宜」，全新航點宿霧也超便宜，「萬元有找」只要9658元起。因此還在等甚麼？要搶要快！

▲LINE旅遊在疫情期間分享「那些年你錯過的旅遊目的地」，不出所料民眾取消的機票中，最扼腕的果然是東京、大阪、首爾，集中在國人最喜愛的東北亞地區。（圖／LINE旅遊提供）
▲LINE旅遊在疫情期間分享「那些年你錯過的旅遊目的地」，不出所料民眾取消的機票中，最扼腕的果然是東京、大阪、首爾，集中在國人最喜愛的東北亞地區。（圖／LINE旅遊提供）

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