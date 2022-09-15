解封後出國LINE一站搞定！機加酒超低價　再搶15%回饋點

3年沒出國旅遊的你準備好了嗎！隨著全球邊境管制陸續開始鬆綁，國人想跨境旅遊的心似乎也正在蠢蠢欲動。LINE旅遊今（15）日攜手26家夥伴推出限時「一站搞定出國旅遊」加碼回饋活動，同步分享平台用戶的旅遊趨勢，提供民眾解封後首度出國旅遊靈感，喚醒大家的旅遊記憶。即日起至10/31透過LINE旅遊就可以一次搞定住宿、機票、交通、行程、保險等大小事，活動期間內完成預訂最高可享15% LINE POINTS回饋，超好康等你來搶！
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LINE旅遊看準即將開放國門商機，推出「一站式搞定出國旅遊」專案，有別於市場預估之後開放，機票、住宿等價格肯定會反映成本調漲，LINE旅遊這次攜手Klook、Agoda、雄獅旅遊、東南旅遊等26家旅遊業者，不僅各有不同獨家優惠，包含住宿享最高回饋10%等，LINE也祭出即日起到10/31到平台預訂住宿、體驗、機票、跟團、租車及保險品牌限時優惠，將有機會獲得最高LINE POINTS 15 %回饋！此外，為鼓勵用戶揪眾好友一起重拾旅遊時光，即日起至今年12/31止，邀請好友在LINE旅遊平台首購，完成訂購後將再享最高50% LINE POINTS 點數回饋，世界各地旅遊行程通通有，有興趣民眾別錯過！