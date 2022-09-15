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新創家探訪　移民署署長訪視新住民創業楷模

▲卞柔勻（左一）指導移民署署長鐘景琨（左二）一行人製作果凍月餅。（圖／移民署提供）
▲卞柔勻（左一）指導移民署署長鐘景琨（左二）一行人製作果凍月餅。（圖／移民署提供）

記者賴正琳／綜合報導

2022-09-15 12:05:11

為瞭解各地的新住民在台生活情形，移民署於14日由署長鐘景琨帶領，偕同大陸委員會港澳蒙藏處副處長魏淑娟等人員來到新北市，以「到府關懷、宅配愛」行動列車關懷訪視在地新住民。

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行動列車首站來到三重區訪視「果凍少奶奶」卞柔勻。卞柔勻自105年開始投入「純天然3D果凍」製作，於107年成立「柔勻企業社藝術手作烘焙教室」，她說：「因為有參加比賽得獎受到肯定，我想把這技術分享給其他人，所以我成立了烘焙教室。一開始只是幾位新住民姊妹上課，可能她們覺得我教得不錯，有幫忙推薦，後面我開越來越多課程，有些姊妹上完課自己創業了，我真心替她們開心。」卞柔勻為鐘署長一行人展示果凍蛋糕的做法，以針筒當工具，透過她的巧手雕琢，一朵朵美麗果凍花綻放於果凍中，精湛的手藝讓眾人看得目不轉睛。卞柔勻接著邀請大家一起DIY，她說：「呼應中秋節，就來做果凍月餅吧，作法簡單方便，成品也很漂亮喔！」

在DIY的過程中，卞柔勻也提及在台的一些經歷：「在台灣遇到了許多生命的貴人，幫了我很多，所以我也希望有機會能回饋社會，我常常去做志工，從服務他人能感受到發自內心的快樂。」卞柔勻積極投身公益，至今參與諸多愛心活動與多元文化宣導。

▲瑞士籍新住民柯立恩（左一）帶領移民署署長鐘景琨（右一）及陸委會港澳蒙藏處副處長魏淑娟（中）體驗穀片製作。（圖／移民署提供）
▲瑞士籍新住民柯立恩（左一）帶領移民署署長鐘景琨（右一）及陸委會港澳蒙藏處副處長魏淑娟（中）體驗穀片製作。（圖／移民署提供）
行程接續來至八里區訪視瑞士籍外僑柯立恩。柯立恩與台籍配偶結婚後，夫妻倆就決定居住於台灣，憑藉著對堅果燕麥穀片的熱愛，共同創立了「GRANOLA GAGA穀卡卡工作室」，他說：「穀片的吃法可以很多元，加牛奶當早餐或嘴饞時當零食都可以，而且我們很講究食材的品質，希望能與更多人分享這種健康美味無負擔的好滋味。」柯立恩娓娓道來其創業故事，鐘署長則頻頻點頭並讚許其創業的初衷與堅持，感謝柯立恩能為台灣帶來更多元的飲食體驗。柯立恩帶領大家參觀工作室，並邀請體驗堅果燕麥穀片製作，看似簡單的生產流程卻需耗費不少功夫，讓鐘署長直呼：「好不容易！」

中午時間，行動列車最終站來到淡水區。隱身於巷弄裡的「一個人的披薩」，店主人是一對夫妻，約3年前自香港來台創業，女主人Kimmy說：「當初選擇來台居住，是因為台灣的氣候宜人，空氣品質好，而且考慮到兒子的教育環境，台灣的環境相對包容許多。」而男主人Howard也提到：「會選擇開披薩店，是因為披薩的製作沒有侷限，可以自由研發不同風味，可以是很香港口味，也可以很歐美或很台味，是可以不斷嘗試及創新的，店名『一個人的披薩』也是想跳脫框架，一般人吃披薩都是一群人一起才會吃，且每人只分到一小塊，但一個人吃披薩，也是可以很享受的。」

▲香港籍新住民Howard（左）向移民署署長鐘景琨（右）介紹「一個人的披薩」。（圖／移民署提供）
▲香港籍新住民Howard（左）向移民署署長鐘景琨（右）介紹「一個人的披薩」。（圖／移民署提供）
透過開放式廚房一覽Howard製作披薩的專注樣貌，可想像他們在台生活的態度也是如此認真且投入，儘管近年受疫情影響顧客量不如開店初期，但想要分享「好食物」的心意，使他們能夠堅持下去，並在台灣發光發熱。

對於初來乍到的新住民，以多元方式融入台灣社會，投入熱情最終能貢獻自身專業實踐力反饋社會，移民署署長鐘景琨在這趟訪視過程中，深感敬佩並表示：「新住民是台灣不可或缺向上的能量，感謝他們用各種方式在台灣這片土地上奮鬥，移民署為新住民在台灣的娘家，也將持續與新住民齊心為台灣好生活打拼。」

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