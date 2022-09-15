新創家探訪　移民署署長訪視新住民創業楷模

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在DIY的過程中，卞柔勻也提及在台的一些經歷：「在台灣遇到了許多生命的貴人，幫了我很多，所以我也希望有機會能回饋社會，我常常去做志工，從服務他人能感受到發自內心的快樂。」卞柔勻積極投身公益，至今參與諸多愛心活動與多元文化宣導。
行程接續來至八里區訪視瑞士籍外僑柯立恩。柯立恩與台籍配偶結婚後，夫妻倆就決定居住於台灣，憑藉著對堅果燕麥穀片的熱愛，共同創立了「GRANOLA GAGA穀卡卡工作室」，他說：「穀片的吃法可以很多元，加牛奶當早餐或嘴饞時當零食都可以，而且我們很講究食材的品質，希望能與更多人分享這種健康美味無負擔的好滋味。」柯立恩娓娓道來其創業故事，鐘署長則頻頻點頭並讚許其創業的初衷與堅持，感謝柯立恩能為台灣帶來更多元的飲食體驗。柯立恩帶領大家參觀工作室，並邀請體驗堅果燕麥穀片製作，看似簡單的生產流程卻需耗費不少功夫，讓鐘署長直呼：「好不容易！」
中午時間，行動列車最終站來到淡水區。隱身於巷弄裡的「一個人的披薩」，店主人是一對夫妻，約3年前自香港來台創業，女主人Kimmy說：「當初選擇來台居住，是因為台灣的氣候宜人，空氣品質好，而且考慮到兒子的教育環境，台灣的環境相對包容許多。」而男主人Howard也提到：「會選擇開披薩店，是因為披薩的製作沒有侷限，可以自由研發不同風味，可以是很香港口味，也可以很歐美或很台味，是可以不斷嘗試及創新的，店名『一個人的披薩』也是想跳脫框架，一般人吃披薩都是一群人一起才會吃，且每人只分到一小塊，但一個人吃披薩，也是可以很享受的。」
透過開放式廚房一覽Howard製作披薩的專注樣貌，可想像他們在台生活的態度也是如此認真且投入，儘管近年受疫情影響顧客量不如開店初期，但想要分享「好食物」的心意，使他們能夠堅持下去，並在台灣發光發熱。
對於初來乍到的新住民，以多元方式融入台灣社會，投入熱情最終能貢獻自身專業實踐力反饋社會，移民署署長鐘景琨在這趟訪視過程中，深感敬佩並表示：「新住民是台灣不可或缺向上的能量，感謝他們用各種方式在台灣這片土地上奮鬥，移民署為新住民在台灣的娘家，也將持續與新住民齊心為台灣好生活打拼。」