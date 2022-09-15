迎接台南400年 全國古蹟日一起來Cosplay免費玩景點

台南活動不斷，一波接一波，繼南美館造成轟動的「亞洲的地獄與幽魂」首創角色扮演夜遊美術館後，台南文化資產管理處也首度舉辦「全國古蹟日就是台南 Cosplay 日」，邀請民眾以 Cosplay 裝扮暢玩古蹟及景點。只要 9 月 17 日、 18 日兩天，裝扮成台南 400 年歷史中的不同族群人物，就能免費進入限定古蹟園區，屆時在台南街頭將會出現時空交錯的有趣畫面。

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▲全國古蹟日cosplay穿越400年活動內容（圖／台南文資處提供）

台南市文化局表示，民眾只要於 9 月 17 日及 18 日全國古蹟日兩日 Cosplay 扮裝成台南 400 年歷史中的不同族群、人物，就可免費進入原須收費的古蹟景點，期間條件限定免費景點包括安平古堡、赤崁樓、億載金城、安平樹屋暨原德記洋行、山上花園水道博物館園區、隆田 chacha 文資教育園區等。除了既定的 ACG 動漫遊角色扮演外，也鼓勵民眾發揮創意，以漢服、旗袍等不同族群、文化或風格且異於平日的扮裝或穿著樣貌造訪，即可免費進入古蹟遊玩。

9 月 17 日當天更有限定活動，下午 2 時起在安平古堡的熱蘭遮城博物館前舉辦「 COS 同好小市集」，邀集長期與臺灣同人誌販售會（ C.W.T ）合作的廠商映像達樂、班妮動漫，及台南應用科大、台南護專等大專高中院校社團，以及相關同人、手作攤商們擺攤。 4 至 6 時還有毛小孩 Cosplay 專場，提供專屬活動區域開放民眾帶毛小孩 Cosplay 一起進場，讓毛小孩落地自由活動，增進親近古蹟的機會！