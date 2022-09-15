迎接台南400年 全國古蹟日一起來Cosplay免費玩景點
台南活動不斷，一波接一波，繼南美館造成轟動的「亞洲的地獄與幽魂」首創角色扮演夜遊美術館後，台南文化資產管理處也首度舉辦「全國古蹟日就是台南Cosplay日」，邀請民眾以Cosplay裝扮暢玩古蹟及景點。只要9月17日、18日兩天，裝扮成台南400年歷史中的不同族群人物，就能免費進入限定古蹟園區，屆時在台南街頭將會出現時空交錯的有趣畫面。
台南市文化局表示，民眾只要於9月17日及18日全國古蹟日兩日Cosplay扮裝成台南400年歷史中的不同族群、人物，就可免費進入原須收費的古蹟景點，期間條件限定免費景點包括安平古堡、赤崁樓、億載金城、安平樹屋暨原德記洋行、山上花園水道博物館園區、隆田chacha文資教育園區等。除了既定的ACG動漫遊角色扮演外，也鼓勵民眾發揮創意，以漢服、旗袍等不同族群、文化或風格且異於平日的扮裝或穿著樣貌造訪，即可免費進入古蹟遊玩。
9月17日當天更有限定活動，下午2時起在安平古堡的熱蘭遮城博物館前舉辦「COS同好小市集」，邀集長期與臺灣同人誌販售會（C.W.T）合作的廠商映像達樂、班妮動漫，及台南應用科大、台南護專等大專高中院校社團，以及相關同人、手作攤商們擺攤。4至6時還有毛小孩Cosplay專場，提供專屬活動區域開放民眾帶毛小孩Cosplay一起進場，讓毛小孩落地自由活動，增進親近古蹟的機會！
文資處指出，這次台南在全國古蹟日首度嘗試舉辦Cosplay活動，希望藉此拉近年輕世代與古蹟歷史間的距離，歡迎全國Coser來台南古蹟拍照攝影，更歡迎以台南400年為主題打造專屬的原創角色扮演。在古蹟日和古蹟來場趣味約會，讓台南的歷史底蘊與文化創新，彼此碰撞出新的火花。