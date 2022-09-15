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美容美髮業後援會成立　陳時中揪團：要讓台北更漂亮

▲陳時中表示，美容美髮業讓人更美，自己則要讓台北市更漂亮，這樣城市就會越來越美。（圖／記者黃宣尹攝，2022.09.15）
▲陳時中表示，美容美髮業讓人更美，自己則要讓台北市更漂亮，這樣城市就會越來越美。（圖／記者黃宣尹攝，2022.09.15）

記者黃宣尹／台北報導

2022-09-15 12:20:11

民進黨台北市長參選人陳時中今（15）日上午赴西寧市場掃街後，接著前往台大醫院國際會議中心，出席美容美髮業後援會成立大會，現場約245張椅子接近全滿。陳時中致詞時表示，美容美髮業幫大家「洗頭洗腦」，讓大家變漂亮，自己則要讓城市變漂亮，上任後不會與中央對槓，更要推動台北市的會展產業，讓有技藝的人可以在世界舞台上展現自我。

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陳時中表示，美容美髮業幫大家「洗頭洗腦」，靠美感跟技術感動大家的心，讓大家變得更漂亮；自己則要讓台北市更漂亮，希望大家可以支持讓台北變好看的人，這樣城市就會越來越美。

陳時中說，上任後要把會展辦大，讓瞭解相關產業的人越來越多，也會有更多的觀摩交流，甚至有技藝比賽，這都要達到國際級的標準，讓台灣有技藝的人在世界舞台展現自己，增加台灣的國際能見度。 

陳時中強調，台北人口越來越少，但相信難關就要過去了，因為國際觀光客即將回流，經濟就要開始活絡了。他也提到，中央資源很多，「我做市長不會跟中央對槓，那完全沒意思」，中央有錢，台北市應該要多多利用，讓地方經濟越來越好。

陳時中也說，他的目標是得票率過50%，「我沒有說要三腳督的，我的目標就是要過半」，選舉當然策略很多，但台北市長的眼界要高，不是「贏你兩票就好了」。民主政治當然是票多的贏，但是候選人要有高度，要去爭取大部分的人的支持，這樣比較有意思。

陳時中說，「你靠1/3三腳督當選，這樣未來就亂了」，因此他主張要過半，提出讓大多數人認同政策，更要讓民進黨議員參選人全壘打。

今日活動包括後援會榮譽會長楊茂男、會長陳德生、競選總幹事吳思瑤、立委林靜儀輪番致詞，競選發言人莊瑞雄、民進黨台北市黨部主委張茂楠、台北市議員劉耀仁、吳沛憶、許家蓓、陳賢蔚、議員參選人林延鳳、洪婉臻、吳郁瑾、邵維倫等人也都到場。

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