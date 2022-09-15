暌違3年！台日首場實體交流東京登場 展攤大秀高雄之最
▲ 「Taiwan Plus 2022台灣吉日」即將在東京上野隆重登場。（圖／高市府觀光局提供）
暌違3年由中華文化總會邀請全台超過50個特色攤位的台日首場實體觀光、文化藝術交流活動「Taiwan Plus 2022台灣吉日」，即將在9月17、18兩日在東京上野隆重登場，高雄市政府觀光局也不缺席，祭出新拍攝的觀光行銷影片「高雄大好き」、更準備最新的高雄觀光吃喝玩樂旅遊資訊，分享給久違的日本民眾，展場也透過趣味小遊戲、特色贈品與民眾互動。
高雄市長陳其邁表示，台日關係友好、疫情前日本就是來高雄旅遊非常重要的遊客市場，後疫情時代高雄市會更加重視各國外市場的聯繫與推廣，特別是日本、韓國、香港以及東南亞各國都是我們要努力爭取的客源。世界的觀光趨勢在疫情期間發生質變，唯一不變的是高雄對於山海河港觀光的持續推動，並加強景區相關軟硬體的建設，加上今年高雄首次入榜2022米其林及必比登的39間美食餐廳，絕對可在國境開放後，吸引更多國際觀光客慕名而來。 ▲市府兩位發言人周璟瑜及張硯卿，協助拍攝新的觀光行銷影片「高雄大好き」，將在日本展場首播。（圖／高市府觀光局提供） 高市府觀光局長周玲妏進一步表示，本次參加中華文化總會的「Taiwan Plus 2022台灣吉日」，將在日本時間9月16日有展前日本記者會，宣告臺日兩國在後疫的首場觀光文化交流活動；17、18日上午11點至18點，於東京上野恩賜公園舉行實體展覽。這次特別邀請市府兩位發言人周璟瑜及張硯卿，協助拍攝新的觀光行銷影片「高雄大好き」，將在日本展場首播，從東高山城、市區街景、美麗港灣等一覽無遺，藉由兩位知性美麗發言人的視角，帶大家發現蛻變中的高雄新亮點。 ▲高雄美食多元，食力堅強。加上今年高雄首次入榜2022米其林及必比登的39間美食餐廳，可吸引更多國際觀光客慕名而來。（圖／高市府觀光局提供）
兩天展期活動，觀光局也特別設計台灣夜市常見的互動遊戲，讓來訪民眾可以透過趣味遊戲，重新認識不一樣的高雄，民眾只要說出要去的高雄著名地標或美味小吃，並投擲圈環套中目標，即表示可以心想事成，並獲得高雄特色贈品。希望藉由兩天的實體展覽活動及相關社群平台，提供日本民眾最新的高雄訊息，把高雄的國際觀光品牌形象及知名度，進一步在日本擴散，讓更多日本人越來越愛高雄。