沖冷水噴殺蟲劑虐死9旬公公　更一審判媳婦5年

台北市士林區一名戚姓女子，4年前於寒冬中將97歲的公公拖進浴室沖冷水、噴殺蟲劑致死，遭檢方求處重刑。一審認定她罹患思覺失調症，判無罪但監護5年，二審改依殺人罪判處15年遭最高法院撤銷發回。高院更一審今（15）日認定，不構成殺人罪，依傷害致死罪判刑5年，可上訴。
檢方指控，戚女於2018年12月20日下午1時許，請外勞協助公公回房間午睡，遭公公拒絕，戚女情緒失控後將公公強拉到浴室內，拿蓮蓬頭對公公沖冷水，經公公反抗，戚女竟用腳踩著公公壓制他，還去廚房拿出冰凍的雞肉、魚肉放在公公身旁，並噴灑殺蟲劑，不顧外勞多次勸阻，執意凌虐趴在浴室地磚上的公公。
翌日上午9時許，戚女見丈夫外出上班，公公仍坐在客廳，不聽她指示如廁，她先請外勞回房間後，再次對公公施虐後將公公關在浴室內，外勞多次勸阻也無用，直到下午4、5時許，外勞到浴室幫公公更換衣物時，發現公公身體冰冷、已死亡，戚女再撥打電話叫救護車，但公公到院前已無呼吸心跳，涉犯家暴傷害致死罪。
更一審期間，戚女在丈夫、母親陪同下出庭，她大部分時間都在法庭上「站著」。法官問她案發過程，她說「我真的忘記了」，而她在最後陳述時仍不斷強調，「我真的生病了」，並不斷向法官說「對不起，我錯了。」
律師主張，戚女沒詐病，指戚女有家族病史，包括母親、大姨、表哥都有精神疾病，戚女「無法預見」她這樣做會造成公公死亡。丈夫表示，結婚的時候並不清楚妻子的病症，這件事不管是對太太或是對父親，他都有照顧疏忽。