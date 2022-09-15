台電強化電網韌性10年投5645億　杜絕大規模停電再發生

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曾文生首先指出，過往電網建設因應台灣地狹人稠、電廠用地難覓且用電成長快速，數十年來電力系統朝集中化、大型化發展，並以供電效率為目標，電網透過三條34.5萬伏特（345kV）的主幹線進行南北串連融通，並由龍潭、中寮、龍崎超高壓變電所形成北中南區三大樞紐的集中電網架構。
曾文生進一步提到，今年303事故雖為電廠人員誤操作設備引起，卻因單一事件影響大範圍停電，深究其關鍵原因即為電網過度集中， 因而台電透過強化電網韌性建設計畫，將打造分散式電網，未來除可降低發生機率，即使發生類似突發事故，也可大幅限縮影響範圍並縮短復電時間。
曾文生解釋，「針對配電系統的強韌，台電過去並不是沒有努力」，從2012年到2021年局部的停電事故次數大幅下降，從2萬多次將至9千次以下。
王耀庭說明，電網韌性指的是能在短時間內因應事故及恢復穩定運轉的能力，電網韌性建設計畫以投入4379億元至「推動分散電網工程」、1250億元至「精進強固電網工程」及16.9億元至「強化系統防衛能力」為 3大推動主軸，其中包含5項分散、3項強固及2項防衛等10大具體作為，合計共約5645億元，規劃10年內完成，其中已規劃執行中約3761億元，另1884億元將續編專案計畫執行，以擴大並加速電網改善工作。
王耀庭指出，「分散工程」聚焦降低電網集中風險，包括「電廠直供園區」減少跨區供電，「綠能分散供電」則可促進綠能併網及在地就近供電，「樞紐節點分群」可分散3大樞紐變電所供電風險，「增加配送節電」則透過增建關鍵變電所，紓解都會地區供電瓶頸，並藉由「精進區域調度」分散調控風險等5項作為。
「強固工程」則著重提升設備穩定程度，其中涵蓋3項作為，「電網擴充更新」將加速設備更新升級及容量擴充，「廣增儲能設備」則可搭配綠能發展，增進電力系統穩定，另將透過持續推動「變電所屋內化」防止外力及極端氣候干擾影響。
至於「防衛工程」部分，台電將透過「強化防衛縱深」提升電廠、電網間各層次保護設定，「即時動態防衛」可監測相關設備狀態，提高防衛精準度，整體有助阻止停電事故擴散，協助電網若遇突發事故，可在短時間隔離故障點，縮小事故範圍，盡速恢復穩定運轉。
曾文生表示，「這是一個純粹的電網投資計畫，規模龐大」，行政院於8月19日核定，先前也編列1500億預算來支持台電長期的資本支出，台電近期因國際燃料價格波動，理論上要做大規模的計畫會有一定程度的困難，台電以此展現「快速投入強韌電網計畫」的決心。