台電強化電網韌性10年投5645億　杜絕大規模停電再發生

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至於「防衛工程」部分，台電將透過「強化防衛縱深」提升電廠、電網間各層次保護設定，「即時動態防衛」可監測相關設備狀態，提高防衛精準度，整體有助阻止停電事故擴散，協助電網若遇突發事故，可在短時間隔離故障點，縮小事故範圍，盡速恢復穩定運轉。



