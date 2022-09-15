美參院外委會通過台灣政策法案 外交部：盼本屆完成立法
美國參議院外委會美東時間14日通過備受矚目的《台灣政策法案》（Taiwan Policy Act），法案接下來將送交參院全院審理。外交部今（15）日表示，這是美國跨黨派以具體行動展現對台支持，期待立法能往前繼續推進，期盼本屆會期完成立法。
外交部今日例行記者會上，副發言人崔靜麟表示，對於美國國會再度以具體行動，展現跨黨派對於台灣的友好力量與支持，對於兩位提案議員參院外交委員會主席孟南德茲（Robert Menendez, D-NJ）與資深參議員葛瑞姆（Lindsey Graham, R-SC）在過程中所展現的積極領導外交部表達最誠摯的感謝。
崔靜麟表示，將持續關注《台灣政策法案》的後續進展，並將與美國國會及美國行政部門維持緊密溝通，盼在本屆美國國會有限會期中，能夠促成這項立法，往前推進，並且深化台美夥伴關係。
美國參議院外委會14日通過備受矚目的《台灣政策法案》，新版內容提高對台軍援，卻淡化或刪除先前欲提升美台外交關係的條文內容，接下來將送參議院院會審查。不過，美國國會將在11月1月舉行期中選舉，若未能趕在美國國會休會前完成審議，就必須等待明年1月初新會期再行審議。