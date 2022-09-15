前鎮媽祖港橋施工　高市警籲請多利用周邊改道路線

位於高雄市前鎮區五甲三路的馬祖港橋自今年6月起施工，為提升五甲三路的行車效率，高市警局除於尖峰時段加強工區周邊重要路口交通疏導作為、適時於五甲三路與福祥街口管制和引導車輛改行駛替代道路外，並依車流狀況調整增加五甲三路綠燈秒數，以減少民眾停等紅燈過久，高市警也再次呼籲用路人於上下班、通學路程，可多多利用替代道路行駛。
高市府新工處自6月11日起進行鳳山區五甲三路「前鎮媽祖港橋改建工程施工」，高市警鑒於9月份各級學校陸續開學，加上施工區的主要道路五甲三路更是眾多通勤族或是學生通學必經之路，容易造成該路段有短暫壅塞回堵情形，特別將車輛分流如下：
一、汽車、機慢車:五甲三路西行車輛，請改道行駛三誠路，直走：瑞南街(或由忠誠路)銜接凱旋四路行駛，或改道由三誠路銜接瑞南街，左轉凱興街，右轉凱福街至海邦橋(鎮海路)銜接中山四路，或行駛鳳南路銜接國道1號(機車行駛機車引道)南下;另中山四路南下車輛請左轉鎮海路(經海邦橋)進入鳳山地區。
二、大型車輛採大範圍改道(公車除外)，請行駛鳳南路左轉保泰路右轉班超路銜接凱旋四路，或自鳳南路轉接國道1號南下行駛。
高市警局交通警察大隊提醒用路人:施工區周邊替代道路請民眾勿併排或違規停車，警方將持續加強勸導和拖吊作業，並請保持路口淨空，維護大眾行的安全與順暢。