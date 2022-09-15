名家論壇》黎榮章／北市空戰聲量比拚　陳時中竟創高峰？

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近一步分析三人的臉書熱門貼文，以了解三人的選戰策略差異。可發現蔣萬安方面著重在批評陳時中及民進黨的施政，另外參加國民黨全代會、九三軍人節等也成為熱門貼文，顯見蔣萬安的重點是要鞏固國民黨基本盤，期望選票不分散。陳時中則玩起民進黨最擅長的社群戰「老套路」，包含安排他接觸街舞、籃球甚至到酒吧調酒，建立活潑有趣的人設，以拉近與年輕人的距離，爭取中間選民及青年選票。黃珊珊則著重在政策層面，透過發表新書，強調自己這些年來的市政經驗，並捍衛政績，尋求市民繼續支持，避免選戰成為藍綠對決。
從目前的結果來看，黃珊珊的選戰策略獲得較佳的網路好感度，以0.56的好感度領先陳時中的0.37、蔣萬安的0.38。陳時中嘗試建立「年輕人設」卻時而翻車，例如日前端出免治馬桶政見，影片中出現窺探如廁的畫面，或是近日PO出吃滷肉飯的貼文，但其中一張照片卻盜用部落客的圖片等，導致他的正面聲量比例較低，只有5%；蔣萬安則是積極「固本」，重撿「疫苗採購黑箱」與「民進黨擋疫苗」等老題目攻擊陳時中，嘗試增加陳時中的仇恨值，但也容易激起對立，導致自己目前的負面聲量為16%，居三人之冠。
綜觀來看，台北市選民結構雖是藍大於綠，傳統上國民黨在台北的基本盤較強，蔣萬安若能成功鞏固藍營選票，便能立於優勢地位，但目前看來，蔣並沒有將這項優勢發揮出來，不僅無法成為藍營「厭綠」的領導人物，甚至傳言過去這段時間，不斷被黃珊珊陣營拔樁，流失基本盤；而陳時中雖企圖建立活潑人設吸引年輕人買單，然而近期不斷出包，仇恨值拉高，縱使網路聲量較高也佔不到便宜。因此在藍營鬆散、綠營無法抓住中間選民的情況下，對市政熟悉的黃珊珊有獨一無二的優勢，若能積極展現這項優點，突破藍綠重圍或許是指日可期。
●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人
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