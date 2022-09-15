快訊／本土確診+45269！死亡個案增57人　境外移入201例

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指揮中心指出，今日新增57例本土病例死亡個案，為33例男性、24例女性，年齡介於10多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、53例具慢性病史、34例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月19日至9月12日，死亡日期介於5月20日至9月12日，詳如新聞稿附件。
指揮中心說明，今日新增201例境外移入個案中，為111例男性、90例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自越南(15例)，菲律賓(6例)，印尼(5例)，英國、關島及泰國(各3例)，馬來西亞及美國(各2例)，緬甸、香港、匈牙利、日本、新加坡、印度、阿拉伯聯合大公國、斯洛維尼亞及希臘(各1例)移入。另153例感染國家調查中。入境日期介於今年8月19日至9月14日。
指揮中心統計，截至目前國內累計16,995,805例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含11,139,106例排除)，其中5,849,748例確診，分別為31,491例境外移入，5,818,203例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計10,423例COVID-19死亡病例，其中10,407例本土，個案居住縣市分布為新北市2,199例、臺北市1,170例、臺中市1,052例、高雄市973例、臺南市797例、桃園市796例、彰化縣613例、屏東縣420例、雲林縣324例、南投縣304例、苗栗縣262例、嘉義縣244例、基隆市226例、宜蘭縣214例、花蓮縣179例、新竹縣167例、嘉義市166例、臺東縣146例、新竹市106例、澎湖縣30例、金門縣19例；另16例為境外移入。
指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。（編輯：陳苾暐）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。