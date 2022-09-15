解封去日本玩電子簽證辦好沒？1圖搞懂「3大規定」免出包
3年沒出國旅遊的你準備好了嗎？隨著全球邊境管制陸續開始鬆綁，國人想出國玩的心似乎也正在蠢蠢欲動！不過在出國前，比打包行李還重要的當然就是「辦簽證」了。日本政府才宣布開放住在台灣且擁有台灣國籍的民眾可以開始辦理電子簽證，「日台交流協會」臉書小編貼心幫大家整理出3大規則，包括可以申請的對象、簽證種類以及必須持現金臨櫃繳款，出門前務必要仔細閱讀，以免程序出差錯影響到出國計畫喔！
由於近期日台交流協會申請簽證業務爆量，預約已滿到11月，因此從從昨（14）日起開放台灣人可以線上申請電子簽證，從審查到發照約5個工作日就能拿到。為方便民眾辦理，昨上路第一天臉書小編貼心整理3大規則請民眾務必注意。第一是電子簽證發照對象目前僅限「居住於台灣之台籍人士」。第二是可申請簽證種類為「停留天數90天以內，單次有效之短期停留簽證」，第三在線上申請後經審查通過者，仍須至辦事處臨櫃繳費，而且只能用現金喔。
不過日台交流協會也提醒，雖說5個工作天就能拿到，但若是申請人數眾多或是資料有疑慮，也可能延長工作天數。此外還提醒民眾，電子簽證是線上發行，不會貼在護照上；出入境時需現場上網登入顯示才可通關，不可使用截圖、PDF等檔案，請民眾務必注意。