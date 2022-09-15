COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

解封去日本玩電子簽證辦好沒？1圖搞懂「3大規定」免出包

▲旅日簽證9/14開放居住台灣的台籍民眾線上辦理電子版。（羽田機場示意圖／美聯社／達志影像）
▲旅日簽證9/14開放居住台灣的台籍民眾線上辦理電子版。（羽田機場示意圖／美聯社／達志影像）

記者汪睿琦/綜合報導

2022-09-15 13:19:11

3年沒出國旅遊的你準備好了嗎？隨著全球邊境管制陸續開始鬆綁，國人想出國玩的心似乎也正在蠢蠢欲動！不過在出國前，比打包行李還重要的當然就是「辦簽證」了。日本政府才宣布開放住在台灣且擁有台灣國籍的民眾可以開始辦理電子簽證，「日台交流協會」臉書小編貼心幫大家整理出3大規則，包括可以申請的對象、簽證種類以及必須持現金臨櫃繳款，出門前務必要仔細閱讀，以免程序出差錯影響到出國計畫喔！

我是廣告 請繼續往下閱讀
由於近期日台交流協會申請簽證業務爆量，預約已滿到11月，因此從從昨（14）日起開放台灣人可以線上申請電子簽證，從審查到發照約5個工作日就能拿到。為方便民眾辦理，昨上路第一天臉書小編貼心整理3大規則請民眾務必注意。第一是電子簽證發照對象目前僅限「居住於台灣之台籍人士」。第二是可申請簽證種類為「停留天數90天以內，單次有效之短期停留簽證」，第三在線上申請後經審查通過者，仍須至辦事處臨櫃繳費，而且只能用現金喔。

不過日台交流協會也提醒，雖說5個工作天就能拿到，但若是申請人數眾多或是資料有疑慮，也可能延長工作天數。此外還提醒民眾，電子簽證是線上發行，不會貼在護照上；出入境時需現場上網登入顯示才可通關，不可使用截圖、PDF等檔案，請民眾務必注意。

▲為防止民眾搞錯，日台交流協會貼心整理三大規定一覽表，請民眾務必看仔細以免連累到出國計畫。（圖／翻攝自日台交流協會臉書）
▲為防止民眾搞錯，日台交流協會貼心整理三大規定一覽表，請民眾務必看仔細以免連累到出國計畫。（圖／翻攝自日台交流協會臉書）

解封後出國LINE一站搞定！機加酒超低價　再搶15%回饋點

日韓機票降價！華航18航線最低「萬元有找」　東京省5千

到韓國人家拜訪送捲筒衛生紙？解封去日韓「6大冷知識」

吃海鮮不奢侈！喜來登限時龍蝦買1送1　週末加碼再送你吃

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀