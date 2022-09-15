北市百坪大店面復甦？低調富豪砸2.45億搶當「銀行房東」
近年受到疫情、兩岸關係緊張影響，大型店面交易備受考驗，不過只要地段優異又有穩定收租來源，好店面一樣搶手！最新實價登錄揭露，台北市中山區民權東路三段「銓達國際大樓」，今年7月成交1樓店面2.45億元、每坪約184萬元，共147.49坪，新買家為陳姓自然人，目前該店面由台北富邦銀行承租中。進一步觀察發現，前屋主於2014年以2億329萬元買進，雖然經歷疫情考驗，但持有8年後轉手，帳面依舊增值4171萬元。台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐指出，今年店面交易有3大特色，包括蛋白商圈為主、有穩定租客、單價親民，仍然很吸引投資客目光。
台灣房屋集團趨勢中心統計實價登錄，截至目前為止，今年台北市破百坪的1樓店面交易共約16筆，和疫情前2019年同期17筆相較，交易量差異不大，而總銷從19.6億元增加到25.4億元，產品單價從86.4萬元，小幅升至94.2萬元。張旭嵐表示，今年交易的店面中，單價最高的是南京東路二段「日盛期貨總公司」承租的店面，以約3.5億元易主，單價294萬元，因此讓今年大店面的平均單價大幅提升。除此之外，內湖瑞光路「彰化銀行-西內湖分行」，新買家以9000萬元購入，當現成的「金庫房東」。
張旭嵐表示，今年店面交易主要有3大特色，由於黃金商圈店面總價高，投資成本高風險大，因此今年百坪交易區域仍以「蛋白商圈」為主，不僅投資門檻較低，出租率也比較穩定，其中以內湖區6筆最多。其中多半具有「穩定租客」包括銀行和診所，或是連鎖餐飲業，有耐久賽的實力，不易受短期景氣波動影響的業種，更是房東眼裡的好租客。
再者，店面「單價親民」，目前9成店面交易都是單價以百萬以下的店面產品，且半數都在總價億元以下，甚至有1樓帶地下室的店面類型，因總價低，租金價格親民，出租市場性高，更容易吸引買家在低點布局，入手置產。
第一建經研究中心副理張菱育指出，通常會購置一樓大坪數店面的買方，大多為投資型用途，向銀行可申請的貸款成數約為6~7成，不過若台北市的店面總價超過7000萬元，將會被認定為高價不動產，貸款成數恐只剩4成，因此有意購買店面或商用不動產，務必先確認該不動產的用途及可貸款的成數，精算自備款是否充足再入手。