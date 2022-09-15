國民黨團控擋民間買疫苗　薛瑞元「秀公文」嗆做夢

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對此，薛瑞元隨即於午間臨時召開記者會回應，他首先分享，前幾天晚上睡到一半，突然被老婆一腳踢醒，問了太太什麼事如此激動，太太說夢到與薛一起爬山時，自己跌到路邊小斜坡，薛卻逕行往前走，因此驚醒，並責備薛「你都不理我，一直往前走，這個事情我現在記憶非常清楚，你要給我一個交代」。
薛瑞元話鋒一轉直言，今天又碰到有人做夢，「不知道到底是王爺公還是媽祖婆託夢」，稱有阻擋工商協進會疫苗採購。
薛瑞元表示，不管是工商協進會理事長或是秘書長，「我都沒有見過他一面」，反問該如何阻擋購買疫苗，「所以這完全是一場夢，對於這種夢境也不是第一次，實在是一直做夢，一直有故事出來一直回應，老實講是蠻累的事情」。
針對國民黨團提出公文，要證明有阻擋疫苗情事，薛瑞元稱自己大學國文聯考僅有80、90分，國文程度可能不是很好，但看到公文內容沒有一個字是阻擋疫苗採購，反而內有一段，「有關各界熱心引進國外疫苗的建議及申請案件，行政院蘇院長已責成相關單位建立服務窗口，企業部分統由經濟部王美花部長負責，民間團體部分統由內政部陳宗彥次長負責，分別受理企業及民間團體的請求，提供相關諮詢、中介協助及服務」嘲諷「我真的是國文程度不好，無法理解這叫做阻擋企業界來購買疫苗！」
薛瑞元強調，因為被指名出來面對，「那我今天出來面對，我本人絕對沒有去擋任何疫苗採購，衛福部也沒有阻擋任何工商團體疫苗採購」。
被問及工商協進會秘書長范良棟有意願面談，薛瑞元說明，同仁有透過line告知工商協進會想見面，當時自己回應好，並要約時間，但後來工商協進會沒有進一步約時間，這事情沒有實現，與工商協進會中，「不管是誰都沒見到，也不可能談到疫苗」。