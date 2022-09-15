全家熟食區變美食街！40項點心曝光：翅包飯、麻辣腸開賣
看好上班族及外食族還是喜歡吃現做熱食，全家今（15）日正式發表熟食區40款特色美食，包含鼎王聯名麻辣肉包、鼎王麻辣腸，以及現烤的葡式千層蛋塔，門市現蒸的雙色玉米，甚至連夜市小吃黃金翅包飯都有，並同步推出日本超商熱賣的黃金雞腿排等炸烤物，將超商熟食區打造成街頭美食街。超商機能日益強大，7-11近期首創「果汁BAR」，在門市現打綠拿鐵及新鮮果汁，強大的複合型態讓民眾大開眼界。
全家去年首度推出現烤點心櫃，一舉帶動熟食區業績成長3成。鎖定台灣民眾喜愛熱食、炸烤物、麻辣口味等需求，這次再以聯名款、熱門小吃、隱藏版炸烤物3大策略，一口氣在熟食區推出多達40款美食，熟食品項創超商業界最多，透明陳列櫃中的多樣品項，配搭暖色照明助長嘗鮮欲望，企圖將超商熟食區打造成街頭美食街。
全家透露，去年在300家門市限定販售鼎王聯名麻辣現煮蛋，使用麻辣鍋湯底調味，熱賣超過80萬顆，因此再度擴大合作，新推出鼎王麻辣肉包（35元）、麻辣腸（36元），鼎王麻辣包即日起於1400店開賣。點心櫃新增現烤的葡式千層蛋塔（39元），還有以關東煮機台延伸開發的「蒸新鮮」系列，在400家店導入現蒸玉米（39元），選用雙色糯米玉米品種，試賣期間就在網路上引起熱烈討論，販售葡式蛋塔的現烤點心櫃及現蒸玉米將於年底前擴至600店。
看好炸烤物龐大商機，全家率先在20間店鋪導入「隱藏版」炸烤物販售櫃，獨家引進日本全家超商的國民美食「黃金雞腿排」，是許多台灣人旅日必嘗美食；炸烤物品項還有夜市經典小吃黃金翅包飯、柚香檸檬蝴蝶棒腿、十三香熟烤二節翅等，顛覆民眾對超商熟食區的印象。會員APP地圖趣功能點選「限店美食瘋」專區，就可一鍵查詢鄰近店舖的特色熟食。
7-ELEVEN近年積極在門市引進複合類別，近期與聖德科斯合作首創「果汁BAR」，在門市擺出專業果汁機現打果汁，販售綠拿鐵、優格飲等現打飲品。另外少數門市則導入現烤哈燒專區，24小時都能吃到炭火雞腿串燒、烤雞翅等烤物。