《人中之龍8》準備好了！桐生一馬驚喜回鍋 2024年發售
東京電玩展今（15）日揭開序幕，而知名遊戲商 SEGA 旗下的《人中之龍》工作室，也趕在昨（14）日在舉行新作發表會，一連公布《人中之龍 維新！極》、《人中之龍7外傳 英雄無名》和《人中之龍8》3款重製和全新作品，更令人振奮的是，在《人中之龍8》的前導片中，玩家們熟悉的桐生一馬以全新造型登場，將在遊戲中和春日一番組成「雙主角」的劇情設定，不過詳細內仍未多作公開，預計在2024年於 PS5、PS4、Xbox Series X|S、Xbox One、PC（Steam）推出；《人中之龍 維新！極》和《人中之龍7外傳 英雄無名》則會在2023年發售。
《人中之龍8》為《人中之龍》系列正統續作，在發表會釋出的前導片中，首先看到前作主角春日一番從神室町天下一通街緩緩走出，怎料經過一個轉場，桐生一馬竟然頂著銀色的頭髮，和春日一番並肩登場，兩人還約定好要一起「大鬧一場」，最後代表第8代作品的無限符號框住兩人的頭部，為整個作品埋下伏筆；目前遊戲消息雖少，但可以確認的是，玩家仍是用RPG方式遊玩，總監橫山昌義也指出，劇情會設定為「雙主角」模式，預計在2024年會發售。
《人中之龍 維新！極》則是2014年發行的《人中之龍 維新！》重製作品，主角為「坂本龍馬」，這次的重製，團隊將釋出全新的明星陣容，整體畫質也將提升，並進一步提升戰鬥系統、導入全新的小遊戲，因此在名稱中加上「極」字相當適合重置作品，預計於2023年發售；《人中之龍7外傳 英雄無名》則是以桐生一馬的視角，講述在《人中之龍6 生命詩篇》後續的故事，前導片中顯示，桐生一馬以法號「淨龍」在戰後建立的大道寺，並當起和尚，不過卻突然接到名為「淨龍」的任務，要求桐生一馬貼身保護某神秘人物，該作預計於2023年2月22日發售。
整場發表會結束後，不只日本玩家感到興奮，台灣玩家也興奮不已，紛紛湧入YouTube留言「雖然說很對不起50幾歲的老桐生，但能看到他出來還是很興奮」、「桐生這髮型我覺得比年輕時候帥」、「雙主角RPG系統，要等到2024太煎熬了」、「整個人興奮到想要後空翻10圈」、「桐生啊～你才是真主角吧」。