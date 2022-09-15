《小美人魚》預告片刷新紀錄！荷莉貝莉：公主是不分國界
迪士尼經典動畫電影《小美人魚》（The Little Mermaid）真人版，將在2023年5月上映，女主角愛麗兒則找來非裔女星荷莉貝莉（Halle Bailey）飾演，結果遭到大批網友攻擊外型和膚色。對此，荷莉貝莉則高EQ回應：「公主是不分國界的。」
迪士尼官方10日公開《小美人魚》真人版首部電影預告，據《Variety》雜誌報導，該預告片在YouTube、Twitter、Snapchat、TikTok和Instagram等全球多部平台上的觀看次數超過1.04億，更寫下迪士尼近年來真人版電影的最高紀錄。
不過，女主角荷莉貝莉卻因為膚色、外型，早在迪士尼公布選角消息後就不斷遭到網路攻擊和批評。結果荷莉貝莉完全不畏懼言論，日前還透過媒體正面回應，「我希望在我心中的小女孩以及觀眾們，都知道自己很特別，因為公主是不分國界。」
值得一提的是，在上個月23日舉辦的「D23博覽會」上，大家都對於荷莉貝莉在預告片中的歌聲和演出，給予熱情的掌聲和歡呼聲，而海莉貝莉在台上謙遜有禮的態度，也擄獲不少粉絲的心，就連原版「愛麗兒」的配音員茱蒂班森都出面力挺。
《小美人魚》導演勞勃馬歇爾（Rob Marshall）透露，當初試鏡時，一聽到荷莉貝莉演唱《Part of Your World》後一度感動落淚，認為荷莉貝莉不僅兼具愛麗兒的青春和純真，無論是精神還是歌聲都能感動人心，所以最後才會選定荷莉貝莉主演。（編輯：詹鎰睿）