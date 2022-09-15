獨／京都橘高校吹奏樂部將來台　10/7登上國家音樂廳

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京都橘高校吹奏樂部創立於1961年，每年參加全日本吹奏樂大賽和全日本行進吹奏大賽，多次獲得金獎，是吹奏樂聯盟的傳統強校之一，有「橘色惡魔」稱號。其口號是「精力滿滿，笑容滿滿，夢想滿滿」（元気いっぱい！笑顔いっぱい！夢いっぱい！）
橘高校吹奏樂部的表演影片，在YouTube上的點閱率動輒高達數百萬、數千萬次。而日本知名動漫《吹響吧！上低音號》（日語：響け！ユーフォニアム），其中的「水色惡魔」立華高校，就是以「橘色惡魔」橘高校為原型。此外，知名動畫導演細田守執導的《龍與雀斑公主》（竜とそばかすの姫），劇中出場的管樂隊，也是以橘高校為原型，且京都橘高校吹奏樂部的社員們亦實際參與動畫中配樂的錄音。
此次橘高校受慶籌會、文化總會和日台交流協會的邀請來台，至10月10日的國慶典禮上演出，在國內樂壇造成轟動。文總表示，台日友情逐漸升溫的現在，能邀請到京都橘高校吹奏部於國慶典禮演出更具意義。
日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫在臉書上表示，橘高校是位於日本京都府的一所私立高中，創校已經有120年的歷史，本來是一所女校，20年前改為男女共學。「京都橘高校吹奏部」是該校的一個音樂社團，擁有世界頂級實力，曾代表日本兩次參加美國西部最大的遊行慶祝活動「玫瑰花車大遊行」。100多名社團成員，90%以上是女生，穿著橙色制服。
矢板明夫說，有人背的樂器重達十幾公斤，但所有人都一邊洋溢著微笑，一邊做出整齊整齊劃一的舞蹈動作，還能吹準每一個音符，曲目生動活潑，給觀眾帶來歡樂的氛圍。
他指出，3年前開始的疫情影響了所有人的生活，使很多日台交流活動都停止了。希望「京都橘高校吹奏部」的這次台灣之行，能夠成為雙方交流再出發的起點，把日台關係推到一個新的高度。