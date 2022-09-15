LULU入圍金鐘「沒有信心」　跪求歌王許富凱紅內褲放床頭

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她坦言今年雙料入圍，「依舊對自己沒有信心」，平靜懷抱平常心，反而對佼哥、憲哥和漢典都很有信心，希望能有機會跟他們一起上台。已有對憲哥說「希望憲哥帶我去金鐘獎」，大開玩笑說「以前我都假祝福」，這次是真的，「只要可以上台就好」。LULU強調，不管是主持或參加典禮，對她來說都是一種學習，卻也忍不住笑嘆「有誰比我實習的更久」。
對穿著打扮很有想法的LULU，也是每年紅毯亮點之一，她透露今年還沒定裝，但會朝「高級露」方向準備，笑說要「避免引起社會反彈」；擔心不見得有機會可以上台，「但紅毯因為不會管我，一定會好好把握」。體質一忙就會乾癟瘦的LULU，自豪不需要特別瘦身。她分享平時最注重「保濕」，在典禮前則會加強做臉，還有針對手肘、腳跟等容易忽略的細節處加強保養。
LULU認為保養要從平時做起，因為藝人上妝厚重，她會在認真仔細卸完妝後，保養則回歸簡單、注重保濕，盡量避免添加酒精、香料、香精等，「對皮膚來說太給熬」會傷害肌膚的成分。她現場推薦「一壓、二調、三加料、四混搭、五上臉」的「多胜肽醉嫩果昔」保養步驟，早上(一壓)使用多胜肽醉嫩果昔、(二調)醉象多胜肽緊緻抗老霜、(三加料)醉象水飽飽維他命 B5 保濕精華、醉象維他命 C活膚日間精華，以手指將之混搭在一起後，就可以上在臉部。並可是當天肌膚狀況調整需要的成分比例，譬如天氣太熱，她便會增加保溼。而晚間LULU則以多酸醉美果昔為主，使用醉象睌安多酸調理精華後，再延續日間保養成分。
成立10年成為LADY GAGA、Selena Gomez、Jennifer Aniston等好萊塢巨星愛牌的「Drunk Elephant 醉象」，主打純淨美妝（Clean Beauty）具有多彩環保外裝，搭配高濃度活性配方的混搭式果昔保養法。9/17～9/25 在台北新光三越信義新天地 A11 香堤廣場，打造「醉象狂想派對屋」，除了限量獨賣TRUNK 5.0等限定組及消費滿額贈活動。凡拍照打卡並加入 LINE，即可獲贈「特調保養果昔體驗包3件組」（數量有限送完為止）；挑戰美式童趣手拉彈珠台，成功找出肌膚不需要的六大嫌疑犯成分，即可獲贈「電解質保濕水面膜 5ml」（數量有限送完為止）。靠櫃體驗並綁定LINE專屬顧問，還可獲贈「特調保養果昔體驗包3件組」（數量有限送完為止）。