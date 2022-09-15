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吳姍儒讚LuLu金鐘獎贏面大　建議「一畫面」空拍機留念　

▲吳姍儒（左）與陳零九（右）一同出席新節目《萌寵明星粗乃玩》記者會。（圖／記者侯家瑜攝）
▲吳姍儒（左）與陳零九（右）一同出席新節目《萌寵明星粗乃玩》記者會。（圖／記者侯家瑜攝）

記者侯家瑜/台北報導

2022-09-15 13:41:252022-09-15 13:43:28

第57屆金鐘獎入圍名單日前出爐，已經拿下3座獎盃的吳姍儒，今（15）日與陳零九出席新節目《萌寵明星粗乃玩》記者會時，表示雖然今年沒有入圍，不過已經心滿意足，而與她頻傳出鬧不合的LuLu，光是綜藝節目主持人獎就入圍了2項，吳姍儒讚她這次贏面真的很大。

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▲吳姍儒接下新節目《萌寵明星粗乃玩》。（圖／TVBS提供）
▲吳姍儒接下新節目《萌寵明星粗乃玩》。（圖／TVBS提供）
吳姍儒已經有3座金鐘獎入袋，雖然今年沒有入圍，不過她已心滿意足，看到爸爸吳宗憲入圍後，也有傳訊給對方，「他永遠都愛跟我比拚，是一個相當中二的爸爸。」也誇讚LuLu贏面大，透露某次典禮曾在台下鼓勵她、篤定她會得獎，但最後卻未能如願，讓吳姍儒只能尷尬地說：「沒事啦！」澄清2人真的沒有心結。

▲▼Sandy外型亮眼，主持功力一流，出道9年不短不長，就已經有3座金鐘獎入袋。（圖／吳姍儒臉書）
▲吳姍儒已經有3座金鐘獎入袋。（圖／吳姍儒臉書）
LuLu今年一口氣以《綜藝大熱門》、《婚禮歌手》入圍綜藝節目主持人獎，吳姍儒被問到比較看好哪個節目，她笑說不敢得罪黃子佼，也不敢背叛爸爸，不過以情感層面來說，畢竟《綜藝大熱門》陪伴她比較多年，私心會希望這節目得獎，不過也讚賞《婚禮歌手》節目新穎又有趣。

▲Lulu分享對婚姻的想像。（圖／東森噪咖提供）
▲Lulu被稱讚金鐘獎贏面大。（圖／東森噪咖提供）
這次曾寶儀、黃子佼和小S都一同入圍金鐘，3人之間過去的感情糾葛，也再掀起熱議，吳姍儒就開玩笑說：「那很精采，他們可以坐在一起、手牽手，一起揭曉，最好再多一台空拍機紀錄。」

TVBS全新製作寵物旅遊實境節目《萌寵明星粗乃玩》，跟著主持人吳姍儒與自家萌寵呵喜，一起走遍全台寵物友善景點、餐廳、旅宿，上山下海、吃吃喝喝交朋友，每集將有神秘大來賓現身，與萌寵朋友在旅行間擦出各種新的火花。

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