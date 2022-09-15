男星才能盡失！向清潔工買自創畫　只為維持天才形象

新生代嘻哈新人Hosea推出新歌《我記得夢話》，他分享歌曲靈感來自「夢境」，虛幻與現實之間的轉換，讓聽者彷彿一起進入屬於他的異次元空間。而在MV中他同時飾演才華洋溢的清潔工與靈感盡失的畫家，畫家還得買下清潔工的畫參展，沒想到最後畫作卻被清潔工偷回去。
這次MV中Hosea也一人分飾兩角，同時扮演故事中的清潔工及畫家。導演特地在腳本中設計兩個截然不同的角色，表面上看似自信非凡的畫家，私底下其實靈感盡失，必須買下清潔工自創的畫作，才能維持自己在世人眼裏的「天才藝術家」。故事幕後的反轉，顛覆世人對「身分」與「才華」之間的想像，也提醒著不同的人事物有著不同且流於表面的評價與回饋。然而，MV劇情只是Hosea替即將發行的EP埋下的伏筆，MV中的畫作被藝術家買下後，清潔工卻在神不知鬼不覺的狀況下偷回了這幅畫，這背後究竟發生什麼事？Hosea 賣了關子，預告在後面的MV將會揭曉答案。
新歌《我記得夢話》是Hosea將一次午睡醒來強烈感受到的「既視感」體驗寫進歌曲。他提到，自己曾有幾次「既視感」的體驗，明明是第一次見到的場景或人事物，卻有非常熟悉的感觸，寫下這首歌的契機是某一次午睡睡了很久，一起床看到手機時間顯示10點38分，瞬間襲來一股熟悉感，覺得曾經經歷過當下的一切，就在那時他立刻衝到錄音室拿起日記紀錄下這一刻。