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F級「真人版蛇姬」林采緹爆乳爬山！螞蟻腰中間挖洞辣翻

▲「真人版蛇姬」林采緹昨（14）日在IG分享自己去爬山的辣照。（圖／翻攝自林采緹IG）
▲「真人版蛇姬」林采緹昨（14）日在IG分享自己去爬山的辣照。（圖／翻攝自林采緹IG）

娛樂中心／綜合報導

2022-09-15 13:46:26

女星林采緹出道14年，不僅擁有豔麗臉蛋、F級火辣身材，還曾因Cosplay動漫《航海王》角色「蛇姬」爆紅，被封為「真人版蛇姬」，時常在社群平台分享日常和美照的她，昨（14）日也在IG分享自己去爬山的辣照，貼文一出，粉絲紛紛大讚「好健康亮麗啊，期待能巧遇女神」、「太美了」。

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▲林采緹穿F級爆乳裝爬山。（圖／翻攝自林采緹IG）
▲林采緹穿F級爆乳裝爬山。（圖／翻攝自林采緹IG）
林采緹昨天在IG分享自己去「雲森瀑布」的登山照，只見她頭戴棒球帽，長髮自然垂下，雖然穿著短版黑色外套，但她拍照時側身將外套往下拉，也能清楚看見她穿的湖水綠性感爆乳運動內衣，F級傲人上圍呼之欲出，性感程度爆表。

▲女星林采緹被封為「真人版蛇姬」。（圖／翻攝自林采緹IG）
▲女星林采緹被封為「真人版蛇姬」。（圖／翻攝自林采緹IG）
不僅PO出辣照，林采緹在貼文中也放了一個她在山林間走木頭吊橋的影片，只見她下身穿著緊身貼腿瑜伽褲，仔細一看，瑜伽褲背面「挖了一個大洞」，特別的設計也讓她的螞蟻腰S曲線一覽無遺，她也在文內表示「好久之前的雲森瀑布，最近太慵懶了，好久沒穿上登山鞋，大家喜歡看我爬山文嗎」？

▲林采緹的瑜伽褲背面「挖了一個大洞」，特別的設計也讓她的小蠻腰S曲線一覽無遺。（圖／翻攝自林采緹IG）
▲林采緹的瑜伽褲背面「挖了一個大洞」，特別的設計也讓她的小蠻腰S曲線一覽無遺。（圖／翻攝自林采緹IG）
貼文及照片一出，粉絲紛紛留言，「美美的采緹」、「采緹女神登山小心」、「非常喜歡」、「喜歡！但山裡溼滑仙女要注意安全」、「注意安全唷，山上真的能很放鬆欸」、「超美超美超美」、「女神怎樣都喜歡」、「女神怎麼拍怎麼正」。（編輯：郭佩蓉）

▲林采緹在山林間走木頭吊橋。（圖／翻攝自林采緹IG）
▲林采緹在山林間走木頭吊橋。（圖／翻攝自林采緹IG）
▲林采緹戴著草帽的模樣，宛如漫畫裡的蛇姬本尊。（圖／林采緹IG）
▲林采緹戴著草帽的模樣，宛如漫畫裡的蛇姬本尊。（圖／林采緹IG）
▲林采緹曬出兇猛的泡湯美照。（圖／翻攝林采緹IG）
▲林采緹曬出兇猛的泡湯美照。（圖／翻攝林采緹IG）
▲林采緹穿火辣泳裝照。（圖／林采緹IG）
▲林采緹穿火辣泳裝照。（圖／林采緹IG）

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