台積電盤中填息股價翻黑　台股量縮、終場小漲11點

美股14日4大指數全面收漲，台北股市今（15）日開低走高，早盤於盤下小跌30多點，隨後在平盤附近游走，終場小漲11.73點，收在14670.04點，漲幅0.08%，成交金額1789.46億元，權王台積電今除息2.75元，盤中完成填息，終場指數翻黑跌1元至476.5元。今日盤面焦點由面板、航運等族群強勢撐盤，工業電腦族群也紅通通。
美股道瓊指數15日上漲30.12點，漲幅0.1%，收在31135.09點；那斯達克指數上漲86.1點，漲幅0.74%，收在11719.68點；標普500指數上漲13.32點，漲幅0.34%，收在3946.01點；費城半導體指數上漲29.2點，漲幅1.14%，收在2591.5點。
台北股市今日開低走高，早盤於盤下小跌30多點，午盤由黑翻紅，收復10日線，一度重返14700 點之上，終場小漲11.73點，收在14670.04點，漲幅0.08%，成交金額1789.46億元。權值股台積電今日除息2.75元，影響大盤30多點左右，早盤一度面臨貼息窘境，午盤翻紅緩步填息，終場指數卻再度翻黑下跌1元，收在476.5元。其他晶圓代工如聯電小漲1%內，世界先進漲逾2%，力積電較為強勢漲3%多。
今日盤面焦點由面板、航運等族群強勢撐盤，友達強漲超過5%，群創上漲2.93%，彩晶漲逾1%；貨櫃股萬海、陽明分別漲約2.02%及1.11%，其他散裝航運更是表現亮眼，新興、中航、四維航、慧洋-KY漲逾4%，裕民、台航漲約1至3％；工業電腦族群也紅通通，倫飛漲逾6%，振樺電漲逾3%，事欣科、鴻翊、精聯漲逾2%，友通、青雲漲逾1%。