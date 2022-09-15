選前北市府發敬老金變相買票？柯文哲否認：都有政策論述
台北市政府社會局每個月都會提供65歲以上年長者480點的敬老愛心卡福利，不過近日來因為新冠肺炎疫情影響緣故，導致大眾交通運輸工具的搭乘量下降，因此社會局規劃於九月底發放660元「可搭乘大眾交通工具，也可用於購物」的福利金。雖然社會局方面表示詳細內容還在規劃中，未來才會對外公布，不過已經遭到議會國民黨團批評「選前政策買票」。對此台北市長柯文哲則予以否認，並表示都是事先規劃好且有政策論述，並非政策買票。
針對月底北市府將公布提供660元敬老愛心卡儲值金一事，台北市長柯文哲解釋，本來每個長者每個月都有480點可以搭捷運或公車，但經過市府的流量監控，發現疫情期間長者搭乘的情況有下降，「我的態度是這樣，不要佔人家便宜，就是把每個月沒有用掉的餘額，再用二備金補一點以此發放。」
柯文哲指出，就推測來說疫情將會在26日前達到高峰，而在26日後就會逐漸趨緩，而因應疫情開始消退的情況下，北市府本來就有規劃相關振興經濟的方案，因此660元福利金也是配合振興方案進行發放，作為振興產業的一種催化劑。「政治還是要有政策，所以我們事先都有規劃，不要把它當作是買票，我們都有政策論述的。」