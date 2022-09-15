五合一選舉將來臨　花蓮移民署向新住民宣導反賄選

移民署北區事務大隊花蓮縣服務站於本(15)日上午9時30分假花蓮市越南故事屋舉辦「新住民家庭教育暨法令宣導課程」，除了邀請新住民家庭共同參與課程外，也配合花蓮縣五合一選舉將屆，特地邀請台灣花蓮地方檢察署主任檢察官張立中蒞臨現場，向參與課程的新住民家庭說明反賄選相關法令規範，呼籲全民反賄選，勇敢向賄選說「No」並勇於檢舉，共同維護台灣乾淨選舉的風氣。
本日課程在移民署多元文化講師陶氏桂爽朗的問候聲中展開，她與大家分享東南亞的節慶文化，並以越南的中秋節為例，這一天父母會準備整桌豐盛的「賞月宴」，這是屬於孩子的節日，大家可恣意妄情地玩鬧，也是每個越南孩子成長過程中難以忘懷的美好記憶。兄弟姊妹們也會一起用竹條製作星星形狀的燈籠，並提著燈籠穿過大街小巷，享受過節的美好。為讓新住民找回這份美好記憶，老師特地從越南空運各式各樣的燈籠來台，並利用本次課程，邀大家一起手作竹燈籠，並在燈籠上畫上屬於自己的回憶及想念，希望帶給思念家鄉的新住民一份療癒的力量。
花蓮縣五合一選舉將於年底舉行，本日特別利用課程邀請花蓮地檢署主任檢察官張立中擔任反賄選宣導講師，張主任檢察官以淺顯易懂的方式向新住民及眷屬說明可能涉嫌行賄或收賄的不法態樣，希望「防疫新生活 乾淨好選風」能落實在花蓮，並鼓勵新住民家庭及國人踴躍檢舉賄選等不法情事，花蓮地檢署會以「化名」方式嚴密保護檢舉人身分，請大家不畏懼，勇於檢舉。遇疑似賄選違法行為，請撥打反賄選檢舉專線0800-024099，撥通後請按4；或花蓮地檢署檢舉電話03-8230159，檢舉獎金最高可獲新台幣1000萬元。
花蓮縣服務站主任胡朝仁表示，台灣最難能可貴的就是民主與多元的包容性，新住民無論是先來還是後到，務必珍惜手中神聖且寶貴的一票，支持並維護民主。「檢舉賄選 人人有責」，讓我們共同為潔淨選風盡一份心力。另外近來新冠肺炎疫情有升溫趨勢，提醒外來人口務必落實個人防疫措施，持續配戴口罩、量測體溫並保持社交距離，維持勤洗手等好習慣，大家共同防疫，持續維護社區安全。