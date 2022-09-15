死亡＋57！10歲男童收治住院一週不治 患有先天免疫病史
中央流行疫情指揮中心今(15)日公布國內新增45,470例COVID-19確定病例，分別為45,269例本土個案及201例境外移入；另確診個案中新增57例死亡。而最年輕的死亡個案為一位10歲的男童，本身患有先天免疫疾病以及其他慢性病史，8月底確診後病情惡化，急診就醫治療一個禮拜後不治，死因為新冠肺炎併呼吸衰竭與免疫不全。
指揮中心指出，今日新增57例本土病例死亡個案，為33例男性、24例女性，年齡介於10多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、53例具慢性病史、34例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月19日至9月12日，死亡日期介於5月20日至9月12日。
醫療應變組副組長羅一鈞說明，比較值得注意的年輕死亡個案是一位10歲的男童，沒有接種過疫苗，本身患有先天免疫疾病以及其他慢性病史。8月23號快篩陽，8月27號發燒就醫，隔天PCR陽性確診。一度好轉返家，但之後病情惡化，9月5號再度就醫急診，並收治住院，有插管與使用抗生素等藥物治療，不幸病況惡化於9月11號過世，死因為新冠肺炎併呼吸衰竭與免疫不全。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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