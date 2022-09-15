明年度逾13萬位備選國民法官 司法院公布通知書防詐
司改重頭戲「國民法官」明年上路，依全國各地院統計，明年度共需13萬1998位備選國民法官，下半年會寄送通知書。司法院今（15）日與警政署、刑事局共同舉辦「國民法官反詐騙記者會」，提醒民眾通知書是以書面、掛號或雙掛號信函寄送，不會要求民眾提供個資、保證金、存摺或去操作自動提款機等，避免遭詐騙集團假借通知擔任國民法官名義行騙。
司法院秘書長林輝煌表示，國民法官制度施行後，法院有「四個不會」，第一、法院不會要求國民法官加入LINE群組，第二，法院不會要求國民法官提供保證金，第三，法院不會要求國民法官提供存摺或提款卡，第四，法院不會要求國民法官操作自動提款機；法院通知國民法官，會用「書面、掛號或雙掛號信函」方式寄發。
刑事廳長彭幸鳴說，各地院已於9月1日前通知各縣市政府所需的備選國民法官人數，合計共13萬1998人，待法院審核資格後，各備選國民法官將於年底前陸續收到通知。
彭幸鳴表示，通知書設計跳脫過往公務機關制式書函格式，用合乎直覺、美觀具親和力的排版，簡單易懂的文字，設計出信封、簡介、調查表、申請書等相關文件，讓民眾更容易理解國民法官制度內涵。
警政署長黃明昭說，在「新世代打擊詐欺策略行動綱領」中，以「識詐、堵詐、阻詐、懲詐」4大面向破解詐騙手法，建立國內防詐騙、毀工具、擋金流、清集團目標，考慮詐騙集團可能冒用國民法官制度行騙，警方需同步宣導防詐，提升民眾「識詐」知能，讓全民在了解國民法官新制的同時，也培養自身防詐技巧，避免被騙。