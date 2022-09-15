新版台灣政策法案　學者：1979年後最符合現狀法案

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在軍事領域上，原先法案計劃未來4年提供台灣45億美元（約新台幣1410億元）外國軍事融資，《台灣政策法案》修正版不僅保留這部分，還指明是無償軍事援助，且加碼第5年提供20億美元。《台灣政策法案》修正版也移除賦予台灣「主要非北約盟友」地位的條文。
淡江大學國際事務與戰略所副教授李大中接受《NOWnews今日新聞》訪問表示，這是一個參院通過討論的修正版本，外交委員會主席孟南德茲（Robert Menendez）發言時表示，立法沒有要改變美國當前的對台政策、也沒有要改變美國對台邦交、也沒有要改變美國對台灣國際地位的看法，但是《台灣政策法案》確實是1979年後美國國會最想通過、最符合現狀的法案。
李大中表示，《台灣政策法案》修正版本大致修改的是具象徵意涵的內容，如同美國前副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage）公開投書表示，有些內容未必會對台灣造成好處，反而會對美中關係造成變數，不符合台灣的利益。李大中指出，很多東西美國已經在做，例如《台灣關係法》提供台灣防衛性武器，《台灣政策法案》改成要求美國提供台灣嚇阻北京犯台的武器裝備，防衛跟攻擊性武器界線很模糊，美國已經在做，不一定要大辣辣寫出來。
《台灣政策法案》在參議院外委會投票前就引發中國強烈反對，前外交官、時代力量北投士林區市議員參選人劉仕傑分析表示，以我國駐美國館處命名為例，《台灣政策法案》直接以「台灣代表處」（Taiwan Representative Office）命名，具有更強烈的主權意涵。這也是之所以中國駐美大使秦剛氣噗噗的原因。
劉仕傑指出，《台灣政策法案》根本性重新調整美國對台政策，甚至影響到美國的「一中政策」，美方的行政部門小心翼翼是可以理解的，大家可以密切關注最後通過的文字版本做了哪些調整。
美國參議院外委會通過《台灣政策法案》，接下來將送參議院院會審查。不過，美國國會將在11月1月舉行期中選舉，若未能趕在美國國會休會前完成審議，就必須等待明年1月初新會期再行審議。