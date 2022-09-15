高雄捷運四線齊發 捷運局：以TOD發展策略提升運量
有關昨（14）日有媒體報導「全台掀軌道建設風潮！前瞻建設4千億挹注，8縣市都蓋捷運需求真有這麼多？」高市府捷運局說明，高雄捷運系統對在地人而言已是不可或缺的存在，同時也帶動了捷運站周邊的人潮及商機；高雄捷運輕軌環線、岡山路竹延伸線、捷運黃線、小港林園延伸線等路線如火如荼規劃及進行當中，未來市府將透過捷運站周邊聯合開發，串起生活空間，創造各具特質的多元核心，以打造場站及周邊亮點開發，高雄捷運路網完善後，亦將大幅提升捷運的可及性、交通便利性，並藉由人口引入帶動運量提升，促進高雄地區之整體發展、繁榮與進步。
報導提及捷運小港林園線運量，捷運局表示108年10月、109年12月及111年7月分別舉辦地方說明會，地方民意熱烈支持並請市府儘速推動，充分顯示當地民眾對小港林園線的規劃興建具有高度期待。該區域擁有臨海工業區、林園工業區及規劃中的新材料循環經濟產業園區等，本路線完成後可服務前開三大國家重要產業園區，吸引廠商人才進駐；未來亦可整合捷運紅線快速連結高鐵左營戰及高雄空港，帶動觀光發展。
捷運局指出，小港林園線未來將朝向「捷運場站聯合開發，周邊TOD發展規劃」、「捷運沿線既有農業區變更為都市發展用地，以區段徵收方式辦理」、「協助居民推動危老及都更，強化既有市街商業機能」、「產業用地儲備與捷運路網串連」等四大面向的發展構想進行規劃，相信能適時支援林園地區發展之所需，同時也可兼顧到地方民眾迎接軌道建設所帶動的期待並活絡發展，成為大高雄更加成長茁壯的強力推手。