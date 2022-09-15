聖結石喊「林襄最正」GG了！雙膝跪地求老婆聖嫂Dodo原諒
「樂天女孩」林襄長相甜美，且擁有32E、23、33的傲人身材，還在1年內推出兩本個人寫真集，IG坐擁134萬粉絲追蹤，人氣相當旺。而「林襄」的迷人魅力就連百萬YouTuber聖結石也無法擋，大讚「林襄最正」，豈料惹怒老婆「聖嫂Dodo」，他今天立馬PO出「雙膝跪地」照，不停喊「嘟嘟最正」，也讓網友全笑翻。
YouTuber聖結石昨（14）日在臉書粉專發文，大讚「林襄很正」，而網友看完紛紛替他捏了一把冷汗，「你老婆在你背後，他非常火」、「芭比Q了」、「我對你很失望」、「準備跪主機版」、「Dodo在你背後很火」、「你老婆在後面看著你」。
該貼文發出沒多久，聖結石老婆「聖嫂Dodo」也氣炸留言「嘟嘟呢？你這個太高調了，我真的不知道怎麼說」，眼看情況愈來愈不對勁，聖結石也直呼「嘟嘟最正，Ok，我完了，誰偷打小報告的？我只能9/17用新歌來安撫我老婆了」。
不過新歌似乎安撫不了老婆，聖結石今（15）日也在臉書貼出在陽台「雙膝跪地」的懺悔照，一臉憂鬱喊了30遍「嘟嘟最正」，網友見狀紛紛留言，「笑死」、「哈哈哈哈哈哈哈哈哈」、「是該跪的沒錯」、「活該」、「跪起來」、「笑翻」、「現在沙發越換越高級，不能讓你睡沙發了，就去外面罰跪ww」、「好了好了別演了」，老婆則不領情「不用！不用這樣」。（編輯：郭佩蓉）