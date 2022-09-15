不受通膨升息干擾　中市家戶數年增1.3萬戶

鄉林不動產研究室今指出，內政部統計數字顯示，台中市今年前八月累計房屋轉移戶數，較去年同期年增率7%，居六都之冠，且近一年家戶數成長1.3萬戶，顯見台中較不受通膨升息或年底選舉因素干擾，首購自住年輕夫妻到新興重劃區新學區購屋，除總價較能負擔外，創造學區房的剛性需求更為台中房市撐起另一片天。

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根據台中市政府統計，台中市設籍總人口數，截止今年八月底為280.2萬人，家戶數為102萬6444戶，家戶數在六都之中排名在新北市、高雄市及台北市之後，但相較去年8月底，中市近一年來人口雖短少1萬5449人，但家戶數卻增加了1萬3510戶。

其中，台中家戶增加數的前五名行政區域，分別是北屯區，年增3594戶；其次是緊鄰中科的西屯區，年增1242戶、太平區也有1118戶、南屯區1000戶及烏日區933戶。巧的是，這五區也是台中市去年推案的「五大熱區」。

鄉林不動產研究室指出，從家戶人口數來看，全台平均家戶人口數從2008年3.1人後逐年下降，今年前8月平均家戶平均人口數剩下2.56人，雙北、桃園、台中、台南和高雄等六都的家戶平均人口數則為2.50人，六都中又以台中市的2.73人最多。

人口紅利帶動房市發展，台中市今年前8個月累計不動產移轉棟數33318戶，相較去年同期31137戶年增率達7%，雖然比對去年與前年家戶年增率9.9 %，前後兩年的年增率因政府打房有明顯趨緩，但台中市房市買氣仍穩站六都之首。

受惠於建設多、重劃區多，房價基期低且選擇性多的「三多」優勢，台中市近年磁吸購屋人口移居，家戶數增加1.3萬戶比起人口第一大城的新北市還要多，主要原因為年輕族群開始搬出去自己購屋置產，18-28坪中小坪數、低總價的產品成為主流，自住剛性需求不受通膨升息、政府打房與年底選舉干擾，為房市撐盤。

鄉林集團董事長、全國商總主席賴正鎰指出，台灣房市今年受到兩次升息及政府打房、工料雙漲導致房價高漲等諸多因素影響，雖然Q3的來客及交易量雙雙減半，但是自住的剛性需求不減、加上台灣通膨在可控情況下，不可能像歐美國家大幅調升利率，即使美國新公布8月CPI消費者物價指數仍高於預期，短期景氣還無法快速擺脫頹勢趨勢，但預估明年起應可逐步擺脫升息潮，讓經濟景氣慢慢穩定下來。

他認為，內政部原本爭取「平均地權修正案」要排入這個新會期，但通常新會期審議重點放在明年度總預算案，加上年底即將進入縣市長選舉旺季，立委都要下鄉各地去輔選，就他了解，各黨團傾向不排入優先法案，對房市應是「利空出盡」，即將進入Q4的傳統房市旺季，他相信部分遞延性的買氣將從十月起慢慢回籠。

賴正鎰說，台中市近五年推案量在全台都會區一直是最高，今年即使面臨嚴重缺工缺料，政府重撃打炒房，建商推案佈局和時程儘管受影響，但前三季推案量也有約3000億元、1.8萬戶，與去年推案量相當，台灣即將進入後疫期，房市也回歸基本面，但在工料雙漲情況尚未趨緩前，預計今年底前房市交易「量縮、價微揚」的格局不變。

鄉林不動產研究室表示，台中市捷運沿線及重劃區、大型公園周邊住宅吸引年輕族群青睞，以家戶數成長最快的北屯區為例，近幾年台74線快速環狀路網成型，搭配洲際棒球場、中央公園、台中巨蛋、大型商場等公共建設與投資案陸續到位，北屯區生活機能更加豐富，年輕人選擇往蛋白區的新興重劃區購屋，過去大家庭的家戶模式改變，分戶分家情況，也造成新學區校舍不足的特殊現象。