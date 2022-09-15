續推一帶一路！瞄準中亞　習近平盼「中吉烏鐵路」早開工

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中媒《第一財經》曾分析，對北京而言，「中吉烏鐵路」一旦落成，將是中國至歐洲、中東的最短貨運路線，也會是中歐班列南線的重要組成部分，若按照原規劃興建，最終將能通過烏茲別克等中亞國家，經過伊朗、土耳其後，進入東歐和南歐，一旦落成，於中國與中亞地區的經濟、貿易往來都相當有好處；先前，吉爾吉斯也曾表示，希望將中吉烏鐵路打造成共建「一帶一路」合作的旗艦項目。
然而，「中吉烏鐵路」之所以擱置25年，除了資金和技術問題，很重要的原因還是來自俄羅斯的反對。首先，中亞多國過去都曾是前蘇聯衛星國，雖然蘇聯已經解體，但俄羅斯一直將中亞視為勢力範圍，不樂見有其他國家進入，削弱俄羅斯對該地區的影響與控制力，所以中國在此地區的一帶一路計畫，俄羅斯向來不太支持；第2，目前的中歐班列主要是經過哈薩克及俄羅斯後再進入歐洲，俄國可以從中獲得一定的利益，一旦「中吉烏鐵路」開通，直接繞開俄羅斯，改經由伊朗到土耳其再進入歐洲，也會影響俄國在歐亞大陸交通和貿易網的地位。
不過，持續多年的「中吉烏鐵路」困局，卻在今年迎來曙光，5月底時，吉爾吉斯總統扎帕羅夫在接受當地媒體採訪時表示，吉國在莫斯科召開的集安組織峰會上，就中吉烏鐵路和蒲亭進行懇談，之後蒲亭終於「鬆口」，不再反對建設這一鐵路，於是扎帕羅夫便對外宣布，中吉烏鐵路將於2023年正式開工。
當時有外媒分析指出，這可能是出於烏克蘭危機下的蝴蝶效應，由於俄烏戰爭持續拉長，蒲亭與歐美等西方陣營陷入全線對抗，除了要和中國顧好關係，也需要來自其「後院」，也就是中亞5國的政治支持，好分擔來自國際社會制裁的壓力，所以才鬆口。然而，若俄烏戰爭在不久的將來有望緩解，亦不排除俄國會再次改變對中吉烏鐵路的態度，因此中吉烏3國仍須抓緊時間開工並完工，以免夜長夢多。