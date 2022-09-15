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續推一帶一路！瞄準中亞　習近平盼「中吉烏鐵路」早開工

▲擱置多年的「中吉烏鐵路」有望動工，中國國家主席習近平15日與吉爾吉斯總統扎帕羅夫會見時，也提到希望「中吉烏鐵路」項目能早日開工。（圖／翻攝自新華社）
▲擱置多年的「中吉烏鐵路」有望動工，中國國家主席習近平15日與吉爾吉斯總統扎帕羅夫會見時，也提到希望「中吉烏鐵路」項目能早日開工。（圖／翻攝自新華社）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

2022-09-15 15:05:09

中國國家主席習近平抵達烏茲別克，將出席「上海合作組織」（SCO）峰會（簡稱上合峰會），並於當地與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）、印度總理莫迪（Narendra Modi）等大國領袖會晤，在俄烏戰爭等國際大環境下，也讓這場峰會受到前所未有的矚目。不過外界也關注中國藉此場合拓展中亞影響力一事，據中國官媒《新華社》指出，習近平15日上午在烏茲別克與吉爾吉斯總統扎帕羅夫（Sadyr Japarov）會見時，就提到北京盼望「中吉烏鐵路」項目能早日開工，並落實中吉《中長期經貿合作規劃》。

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綜合中外媒報導，「中吉烏鐵路」全長523公里，其中213公里在中國國境內，260公里在吉爾吉斯，50公里在烏茲別克，早在上世紀90年代末，中吉烏3國就已經開始討論要建設中吉烏鐵路，1997年還簽署了相關備忘錄，卻因為種種因素，導致這條鐵路在過去25年間遲遲未能開始動工。

中媒《第一財經》曾分析，對北京而言，「中吉烏鐵路」一旦落成，將是中國至歐洲、中東的最短貨運路線，也會是中歐班列南線的重要組成部分，若按照原規劃興建，最終將能通過烏茲別克等中亞國家，經過伊朗、土耳其後，進入東歐和南歐，一旦落成，於中國與中亞地區的經濟、貿易往來都相當有好處；先前，吉爾吉斯也曾表示，希望將中吉烏鐵路打造成共建「一帶一路」合作的旗艦項目。

然而，「中吉烏鐵路」之所以擱置25年，除了資金和技術問題，很重要的原因還是來自俄羅斯的反對。首先，中亞多國過去都曾是前蘇聯衛星國，雖然蘇聯已經解體，但俄羅斯一直將中亞視為勢力範圍，不樂見有其他國家進入，削弱俄羅斯對該地區的影響與控制力，所以中國在此地區的一帶一路計畫，俄羅斯向來不太支持；第2，目前的中歐班列主要是經過哈薩克及俄羅斯後再進入歐洲，俄國可以從中獲得一定的利益，一旦「中吉烏鐵路」開通，直接繞開俄羅斯，改經由伊朗到土耳其再進入歐洲，也會影響俄國在歐亞大陸交通和貿易網的地位。

不過，持續多年的「中吉烏鐵路」困局，卻在今年迎來曙光，5月底時，吉爾吉斯總統扎帕羅夫在接受當地媒體採訪時表示，吉國在莫斯科召開的集安組織峰會上，就中吉烏鐵路和蒲亭進行懇談，之後蒲亭終於「鬆口」，不再反對建設這一鐵路，於是扎帕羅夫便對外宣布，中吉烏鐵路將於2023年正式開工。

當時有外媒分析指出，這可能是出於烏克蘭危機下的蝴蝶效應，由於俄烏戰爭持續拉長，蒲亭與歐美等西方陣營陷入全線對抗，除了要和中國顧好關係，也需要來自其「後院」，也就是中亞5國的政治支持，好分擔來自國際社會制裁的壓力，所以才鬆口。然而，若俄烏戰爭在不久的將來有望緩解，亦不排除俄國會再次改變對中吉烏鐵路的態度，因此中吉烏3國仍須抓緊時間開工並完工，以免夜長夢多。

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