養10年認不得！憨爸「接狗回來」全家傻眼 兒笑倒沙發
爸爸拜託觀察一下家人啊！美國邁阿密的一個家庭有一隻養有10年馬爾濟斯「Nieves」，某次兒子請爸爸幫忙從寵物美容院接狗狗回家，爸爸自信滿滿地完成任務，可沒想到帶回家後，大家看著眼前的狗狗齊聲大喊「不對啊！」，爸爸竟從美容院中帶回另一隻陌生的狗！
事件發生在2018年，該家庭從Nieves兩個月大飼養至今，相處至少十年的時間，全家人也非常寵愛他。可這天爸爸到寵物美容店接Nieves時，發現店內有兩隻身形相似的馬爾濟斯，於是他大膽地領走一隻，並自信滿滿地帶回家，當家人齊聲指正眼前的這隻是陌生狗時，爸爸還一副不知道發生什麼事情的模樣。
爸爸辯解，在接狗的當下這一隻陌生狗對他反應熱絡，不停跟在腳邊當跟屁蟲，當他打開車們時也自動自發地跳進車子裡，彷彿對一切熟門熟路，導致他完全沒有懷疑這隻狗狗的真實身分。
後續爸爸有把這隻陌生狗送回美容院，讓牠回到自己真正的主人身邊。爸爸到現在看見真的Nieves後，還特地拍下照片傳入群組，再次確認自己接回的是「真正的Nieves」，在得到眾人肯定的答覆後才安心回家，看來真的很擔心自己又帶錯了呢！
網友回覆「哈哈哈我發誓所有爸爸都會這樣」、「他甚至到最後一刻都沒意識到XDDD」、「狗狗是真的像，但怎麼可能十年還認不出來」、「＊當Nieves在美容院看爸爸帶走另一隻狗＊」，影片請點此連結。 （編輯：李惠婷）