全聯發威！自備杯子買咖啡「折8元」 1杯美式7元創低價
環保署自今年7月1日推動新政，指定通路須提供自備杯至少5元優惠，鼓勵民眾減少一次性飲料杯，5元有感回饋成功吸引民眾自備環保杯買咖啡。全聯更重磅宣布，明（16）日起OFF COFFEE全品項使用自帶杯，無期限「每天折8元」，可說是海放所有超市超商通路，創下環保杯折抵最深折扣，花17元就能爽喝美式。
全聯表示，主客層菜籃族的婆婆媽媽們，其實環保意識都非常強烈，根據內部統計，去年使用自帶杯買OFF COFFEE的比例就達12%，今年7月將自帶杯折扣提升至5元後，8月單月占比更提升至30%，預估一年可省下300萬個咖啡杯與杯蓋。為了鼓勵更多消費者支持環保，全聯宣布明（16）日起再提高折抵回饋，自備杯子買咖啡每天都能折8元，創超商超市最高環保折扣。
實際換算，原價25元的美式，若使用自備杯只要17元，相當於是6.8折，自備杯子買拿鐵也只要27元，全聯目標到年底自帶杯占比可達4成之多。此外，門市也持續推動「朝市喝咖啡」活動，每天上午12前到門市單筆消費滿100元，可用15元加購熱美式，還可搭配環保杯折8元優惠，等於一杯熱美式只要7元，比自己沖泡三合一還便宜。
根據環保署公告的限塑新政，今年7月1日起，連鎖超商、超市、飲料店及速食店，必須給予自備飲料杯至少5元的價差優惠，提高民眾自備杯子的意願，達到減塑目的。目前各大超商、超市自備環保杯都是依規定折5元，僅7-ELEVEN會在每月1號加碼，當天使用環保杯可折7元。