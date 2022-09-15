李奧納多分手嫩模！轉身約會「27歲辣媽」 甜蜜互動曝光
47歲的奧斯卡影帝李奧納多狄卡皮歐（Leonado DiCaprio）總被調侃女友年紀「絕對不超過25歲」，日前才傳出與穩定交往5年的辣模卡蜜拉摩隆尼（Camila Morrone）分手，沒想到近期又傳出他與另一名超模吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）陷入熱戀，甜蜜互動也全都被拍下來了。
李奧納多與卡蜜拉在2018年認愛，當時已經交往一年的他們，戀情看似穩定，李奧納多甚至曾帶著女方出席2020年奧斯卡頒獎典禮， 這也是繼巴西超模吉賽兒後，第二位在奧斯卡典禮亮相的女友，原本眾人都相當看好這對情侶，更有望打破「25歲魔咒」，沒想到不久後，就傳出兩人已分手的消息，令外界感到可惜。
隨後就傳出，李奧納多結交的新歡是22歲、剛離婚不久的烏克蘭女模瑪莉亞貝瑞戈娃（Maria Beregova），但他中意的對象似乎另有他人。根據《每日郵報》獨家報導，李奧納多和27歲的超模吉吉哈蒂德，在上週六一同現身紐約的一場派對中，兩人不僅互動親密，李奧納多還不時將手放在吉吉哈蒂德身上，看起來就像熱戀中的情侶。
不過讓外界感到驚訝的是，吉吉哈蒂德年齡已經打破「25歲門檻」之外，還在2020年與前一世代成員贊恩（Zayn Malik）生下一子，但最終2人以分手結尾。
根據相關人士透露，雖然李奧納多和吉吉哈蒂德已經開始以情侶的姿態現身公開場合，但他們的關係還只停留在「約會」的開放式關係，雙方都不急著朝下一步發展。知情人士更透露：「他（指李奧納多）滿享受現在單身的狀態，他們都還不想確定關係。」