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組KK連線　柯志恩、謝國樑推動雙港城市行銷

▲國民黨高雄市長參選人柯志恩（中）與基隆市長參選人謝國樑（左），今（15）日在高雄柯志恩競選辦公室會談，合作組成KK連線。（圖／柯志恩競辦提供）
▲國民黨高雄市長參選人柯志恩（中）與基隆市長參選人謝國樑（左），今（15）日在高雄柯志恩競選辦公室會談，合作組成KK連線。（圖／柯志恩競辦提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

2022-09-15 15:20:202022-09-15 15:21:26

一南、一北打選戰的國民黨高雄市長參選人柯志恩與基隆市長參選人謝國樑，今（15）日在高雄柯志恩競選辦公室與高雄市前副市長葉匡時會談，合作組成KK無限代表，著高雄「K」aohsiung與基隆「K」eelung將合伙，聯手推動雙港城市行銷，替秀麗港灣創造無限可能。

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為串連南北幸福港灣城市，基隆市市長候選人謝國樑今日南下至高雄光陽進行電動車參訪行程，為未來綠色城市減碳做準備，行程結束後也和柯志恩見面，共同擘劃南北港都雙城願景，謝國樑送出基隆著名伴手禮李鵠餅店糕點，柯志恩則贈與高雄著名伴手禮巴堂蜂蜜蛋糕，兩人攜手揭開未來合作重點「雙港合伙•KK好禮」政策。

柯志恩表示，此次與謝國樑一同推出「雙港合伙• KK好禮」，未來不只是城市行銷，雙方合作也預計將擴及到產業合作，基隆與高雄同樣身為港灣城市，港口的發展牽引著產業脈動，不僅是海洋生活的文化面貌，更是面對觀光客與國際城市印象，柯志恩相信兩城市間互相交流絕對能促進發展，互相吸取經驗並推動發展，未來將串連南北，打造幸福港灣雙城。

▲國民黨高雄市長參選人柯志恩（中）與基隆市長參選人謝國樑（左），今（15）日在高雄柯志恩競選辦公室會談，合作組成KK連線。（圖／柯志恩競辦提供）
▲國民黨高雄市長參選人柯志恩（中）與基隆市長參選人謝國樑（左），今（15）日在高雄柯志恩競選辦公室會談，合作組成KK連線。（圖／柯志恩競辦提供）
謝國樑則針對港邊發展解構提出想法，他認為高雄港周邊近幾年發展蓬勃，而港口周邊發展必須從解構軍港做起，釋放更多空間來發展建設與娛樂，他也承諾未來若順利擔任市長，一定會盡力協調軍港解構，並利用郵輪停靠的契機，打造如港灣主題樂園、打卡熱點的著名地標，帶動基隆港區商圈。

謝國樑也提到，前交通部長葉匡時在進行港務局組織改造時，曾承諾航港局設在基隆，港務公司設在高雄。目前港務公司確實有設在高雄，但航港局卻仍未遷至基隆，因此希望航港局能遷址到基隆，以表達對基隆港的重視。

前高雄市副市長葉匡時則提到，市港合夥是高雄與基隆一直以來追求的目標，然而真正的市港「合夥」，應該是透過合理的整合機制，有效推進市港建設，現今高雄港周邊雖發展蓬勃，但在港務機制上卻缺乏合作協力。「光是一個高雄港，就至少有市政府、交通部以及港務公司三個相關單位」，他認為高雄與基隆未來都應該整合管理機制，導入更多創新方式，使港口更趨活力、創新，賦予市港發展新的生命。

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