組KK連線　柯志恩、謝國樑推動雙港城市行銷

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柯志恩表示，此次與謝國樑一同推出「雙港合伙• KK好禮」，未來不只是城市行銷，雙方合作也預計將擴及到產業合作，基隆與高雄同樣身為港灣城市，港口的發展牽引著產業脈動，不僅是海洋生活的文化面貌，更是面對觀光客與國際城市印象，柯志恩相信兩城市間互相交流絕對能促進發展，互相吸取經驗並推動發展，未來將串連南北，打造幸福港灣雙城。
謝國樑則針對港邊發展解構提出想法，他認為高雄港周邊近幾年發展蓬勃，而港口周邊發展必須從解構軍港做起，釋放更多空間來發展建設與娛樂，他也承諾未來若順利擔任市長，一定會盡力協調軍港解構，並利用郵輪停靠的契機，打造如港灣主題樂園、打卡熱點的著名地標，帶動基隆港區商圈。
謝國樑也提到，前交通部長葉匡時在進行港務局組織改造時，曾承諾航港局設在基隆，港務公司設在高雄。目前港務公司確實有設在高雄，但航港局卻仍未遷至基隆，因此希望航港局能遷址到基隆，以表達對基隆港的重視。
前高雄市副市長葉匡時則提到，市港合夥是高雄與基隆一直以來追求的目標，然而真正的市港「合夥」，應該是透過合理的整合機制，有效推進市港建設，現今高雄港周邊雖發展蓬勃，但在港務機制上卻缺乏合作協力。「光是一個高雄港，就至少有市政府、交通部以及港務公司三個相關單位」，他認為高雄與基隆未來都應該整合管理機制，導入更多創新方式，使港口更趨活力、創新，賦予市港發展新的生命。