下班小心陣雨搗亂！南瑪都颱風甩尾 北台灣週末恐變天
今（15）日上半天台灣大多是多雲到晴的好天氣，陽光也都有露臉，各地平均高溫落在攝氏32~34度，嘉義和屏東甚至超過攝氏36度。不過到了中午後，午後雷陣雨襲擊部分山區、東半部地區，大台北地區也因為風向有點偏南，處於背風側的情況下，在下午出現斷斷續續的雨勢。中央氣象局表示，全台這樣多雲到晴、溫暖偏熱的狀況會到下週二（9/20）之後才會稍微降溫，不過要特別留意的是，北台灣由於受到南瑪都颱風帶來的水氣影響，在週末降雨機率增加；至於明（16）日天氣，白天仍是多雲到晴，只有西半部沿海地區，在清晨會有零星陣雨。
中央氣象局預報員黃恩鴻表示，今日原先預估東半部和山區會有午後陣雨，但由於下午整體稍微轉偏南風，因而導致原本處在背風側的大台北地區也出現雨勢，局部地區雨勢還不小，雖然降雨型態屬於午後陣雨，但傍晚下班時間，大台北地區可能還是會有一些飄雨的情況，到了晚上就會明顯趨緩，提醒下班時段注意。明日清晨，西半部沿海會有零星陣雨，但白天各地仍是多雲到晴，溫暖偏熱，午後仍是東半部和山區會有降雨，大台北情況也會比今天好很多。
氣溫部分，今日上半天，各地平均高溫落在攝氏32~34度，氣象局預測，這樣的狀態會維持到下週二，受到北風增強影響後，才會稍微、小幅度的降溫，近期紫外線仍強，出門一定要做好防曬，補充水分，此外，黃恩鴻強調，雖然溫度上依舊溫暖偏熱，但北台灣週末需要特別注意第14號颱風「南瑪都」所帶來的水氣，可能導致平地、山區都出現雨勢，其他地區週末則是清晨注意陣雨，白天仍多雲到晴。
至於第14號颱風「南瑪都」，目前仍是輕度颱風，位置在臺北東方1780公里的海面上，目前各國預測路徑都已經較為有共識，氣象局也指出，它會持續轉北朝日韓方向前進，對台灣不會造成直接影響，只需留意颱風帶來的水氣，以及基隆北海岸、蘭嶼、綠島、恆春半島可能會有長浪的狀況。