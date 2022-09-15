臉冒痘很正常？　未消又變大當心罹癌

我是廣告 請繼續往下閱讀
衛生福利部南投醫院耳鼻喉科醫師賴文森表示，患者的切片病理報告為「鱗狀細胞癌」，是亞洲人第二常見的皮膚惡性腫瘤，好發在臉部、嘴唇、耳朵等部位，醫師會依患者的狀況與腫瘤的型態等給予個別的治療建議，廣泛切除手術治療為目前標準治療方式。早期的皮膚癌在接受手術後，大多可達到治癒的效果，不過由於病灶在臉部的關係，因此需要整形外科醫師參與手術重建，減少患者在外觀上的缺陷，進而影響身心狀態。
耳鼻喉與整形外科攜手 「鼻唇溝皮瓣重建」手術復原
考量患者的年紀、健康狀況與外觀等因素，與整形外科呂明暐醫師共同組成跨科別醫療團隊，透過術前詳細溝通腫瘤切除範圍深度，再擬定最適合病人的重建手術，一次到位進行腫瘤切除及立即性的「鼻唇溝皮瓣重建手術」，重建因腫瘤切除留下的大範圍缺損，減少年長者接受長時間麻醉的風險。
落實轉診制度 揪出病灶及早治療
南投醫院院長洪弘昌表示，南投醫院結合社區細心好醫師，在分級醫療下落實雙向轉診制度，診所與醫院間彼此分工合作，讓南投縣民能夠獲得連續性的醫療照護。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55108
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw