習近平睽違2年首度出訪！剛下飛機就「腳滑」險摔倒

中國國家主席習近平睽違2年8個月的出訪行程，首站選擇關係友好密切的中亞國家哈薩克，這趟中亞行除了參加上海合作組織峰會外，重頭戲是與俄羅斯總統蒲亭會面，外媒分析習蒲會將再度加深中俄戰略合作關係。習近平這趟行程備受關注，而外媒也捕捉到漏網鏡頭，就在他睽違許久搭機飛抵哈薩克，下機時竟一度「腳滑」險些摔倒，所幸他連忙抓住欄杆才沒有當場跌倒。
新冠疫情爆發以來，習近平從2020年初近3年未出國訪問，當時就連要和蒲亭見面都得靠北京奧運的名義才能碰面，因此這趟睽違許久的外訪也吸引外界關注。不過外媒也拍到，習近平在昨下午搭乘專機抵達哈薩克，不料才剛走出機艙門沒幾步，在下紅毯階梯時就因為沒踩穩而腳滑了一下，嚇得他連忙伸出右手抓住欄杆，這才穩住身體沒發生意外，不過他接下來也專心致志地盯著腳下步伐，深怕再度腳滑，就連向遠方打招呼時也只揮手不抬頭。
在哈薩克習近平接受了該國總統授予的該國最高榮譽「金鷹勳章」，14日深夜則繼續搭乘專機抵達烏茲別克，由該國總統、總理、外長到場迎接。接下來的行程則是習近平本趟出訪的重要目的—上海合作組織峰會。
上和會創始會員為中國、俄羅斯及中亞的哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、烏茲別克，此後又陸續納入印度、巴基斯坦，以及即將加入的伊朗，被認為是中國、俄羅斯試圖結合理念相近國家，對抗美歐等西方盟國的組織。《BBC》指出，本趟出訪顯示了中國對上合組織的重視，更顯示與成員國關係非比尋常。