陳怡叡參戰《全明星4》腳上佈滿瘀青 曝江宏傑私下面
陳怡叡（Yuri）是《全明星運動會4》紅隊成員，以樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」成員身分打開知名度，也曾參與電影《刻在你心底的名字》、電視劇《村裡來了個暴走女外科》等作品演出。陳怡叡日前接受MyVideo專訪，談到加入《全明星4》契機，她表示主要想透過節目，嘗試各種不同的運動項目，雖然訓練過程很辛苦，但她很樂在其中，「我也希望透過節目告訴觀眾，我不只是想當漂亮女生，我也可以揮灑汗水，有十足的拚勁，勇敢接受所有挑戰，期許能超越自己！」
陳怡叡在學生時期就曾參加過校內多項運動，自認體育成績及運動細胞都還不錯，後來也加入啦啦隊，需要耗費的體力及日常訓練其實不亞於其他的運動項目。陳怡叡透露，在參加節目前，有特別針對測試賽的幾個項目做密集的訓練，所以有掌握到一些運動的技巧，「運動會像是把生命裡的的挫折跟挑戰濃縮，希望能夠透過運動會，找到更多面對挑戰的勇氣，更有韌性、智慧的解決生命裡的難題。」
陳怡叡坦言最害怕的項目是游泳，因為她原本不會游自由式，「剛接觸自由式時又剛好是自己剛確診、肺活量最差的時候，當時練習時都有一種快喘不過氣來的感覺。」現在終於可游完50公尺，「但因為之前的經驗，還是有點小陰影需要克服。」最有信心的項目則是射箭，「練習射箭的過程很有趣，在拉弓的過程、靜下心來，可以更明確感受到自己從裡到外的呼吸調節、肌肉運用，是非常需要技巧及練心的項目。」
此次參加《全明星運動會4》，難道不擔心受傷？她表示自己其實不太容易受傷，「但現在腳上已經佈滿了大小瘀青，加上第一次團賽不小心腳踝翻船的扭傷。」不過她灑脫地說：「我自己把這些傷當做是比賽練習的勳章。」至於與領隊江宏傑相處，陳怡叡分享：「小傑哥私底下是一個大男孩，他其實年紀跟我們差不多，卻身兼領隊、爸爸等多種身分、承受著不同種身分帶來的壓力，我很佩服他。」