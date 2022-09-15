豪豬擅闖民宅！比特犬大戰被插滿「數百根刺」 難逃死劫
狗狗辛苦了！住在美國新澤西州的米蘭達（Miranda DeGennaro）飼有一隻9歲混血比特犬「Chester」，近日突然聽到院子中的愛犬大聲嚎叫，開門查看發現竟有一頭野生豪豬闖入家園，且正在與Chester激戰。狗狗送醫時身上插滿數百根尖刺，進行手術後仍不幸喪命，令飼主相當難受。
據外媒報導，本月2日米蘭達聽到愛犬的嚎叫聲趕到院子時，Chester身上已因為與豪豬打鬥而插滿尖刺，就連臉部、胸口等重要位置也全是傷口，且毛孩將部分長刺吞入腹內，導致「體內到處都有豪豬的刺」，傷勢極為嚴重。米蘭達立刻將其送至寵物醫院急救，並告知獸醫必定要給予最好的治療。
Chester臉部的刺被順利取下，但仍有20多根卡在胸、腹處難以取出，其中一根甚至可能刺穿心臟，獸醫告訴米蘭達，Chester必須立即進行心臟手術，但手術費用將會非常高。
米蘭達全家都非常在乎Chester，為挽救其性命不惜砸重金，同時也透過募資平台尋求好心人的幫助，可天不從人願，在花費1.95萬美元（新台幣約60.6萬元）進行手術後，Chester仍不幸身亡，米蘭達對此悲痛萬分「我以為會成功，我現在感到自己像被摧毀了」。
網友安慰「我的天啊，可憐的寶貝。 這一切都太可怕了」、「牠是最堅強勇敢的男孩」、「毛孩們總是在意想不到的時候幫助到飼主」、「我對你們經歷了這些感到難過，我曾目睹過豪豬，真的非常可怕」。 （編輯：李惠婷）