高雄登革熱續升溫！前鎮再增2個案「60多歲女骨頭痛」

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疾管署說明，為防範疫情擴散，衛生單位已安排前往個案住家及活動地進行孳生源清除、病媒蚊密度調查及緊急化學防治等措施，並將持續針對個案活動地周邊擴大疫調、採檢，及加強民眾衛教宣導，同時提醒當地醫療院所提高警覺及加強疑似個案通報。
針對目前群聚感染，自首例確診個案後，已擴大採檢1172人，其中9人PCR陽性，均為已公布個案、1155人陰性，其餘8件檢驗中，另有5例為院所通報採檢確診，均為已公布個案。
疾管署統計，國內今年截至目前累計17例登革熱本土病例，分別為高雄市15例及台中市2例，另有33例境外移入病例，感染國家分別自越南20例、印尼6例、菲律賓2例、新加坡2例、泰國1例、緬甸1例及宏都拉斯1例移入。
疾管署呼籲，近期國內各地仍有降雨機會，請民眾應加強住家戶內外環境整頓及孳生源清除，落實「巡、倒、清、刷」；若需長時間在戶外活動，請穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可的防蚊藥劑；如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，應儘速就醫，並告知活動史，以利醫療院所即時診療及通報。此外，也請醫療院所提高警覺，加強詢問就診者之TOCC（旅遊史、職業史、接觸史、群聚史），並可使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷及早通報，以利衛生單位採取防治工作。