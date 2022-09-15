十八歲公民權　議員問盧秀燕支持？

18 歲公民權修憲複決案將在11月26日與地方公職選舉同步舉行，台中市議員陳清龍今(15)日在議會總質詢表示，他贊成將公民權年齡改為18歲，問盧秀燕市長，對18歲擁有公民權的態度、看法，還問盧秀燕是否設置青年局，協助支持青年。

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市長盧秀燕表示，她先前是立法院最早提出滿18歲就應有公民權的立委之一，在第7屆時即倡議，第8、9屆連續兩屆都有提案，長期以來為此議題持續爭取和奮鬥，立法院也有她所提的相關修憲案，態度「一路走來，始終如一」。

陳清龍指出，世界各國多是18歲就擁有公民權，明年1月1日起，我國民法、刑法成年認定都統一為18歲，但這些年輕人們，在負擔義務同時，卻還沒權利根據自己意志投票、選舉，這非常不合理；看看國內野百合運動、反服貿太陽花學運，還有香港反送中活動，都是年輕學子領導改革，青年是國家的未來與動力，政府一定要重視。

陳清龍說，到現在很多民眾還不知道要投公投票，選委會都不見宣傳，都是民進黨在宣傳，國民黨也都不講、沒宣傳，如果投票沒有通過，是修憲危機，會造成法律的混亂及世代斷裂，大家有機會一定要告訴選民，11月26還有一張18歲公民權的公投票要投。

陳清龍指出，對青年的重視以市府組織來看，桃園在2015年就成立青年事務局，高雄在2019年成立，接下來新北在今年1月成立青年局，台北市則在教育局底下，有成立青少年事務處，反觀台中市政府，只有青年事務股。

盧秀燕表示，她先前是立法院最早提出滿18歲就應有公民權的立委之一，在第7屆時即倡議，第8、9屆連續兩屆都有提案，長期以來為此議題持續爭取和奮鬥，立法院也有她所提的相關修憲案，態度「一路走來，始終如一」。

盧秀燕說，投票事務主要由選委會辦理，此案將透過公投尋求民意，市府尊重所有國民的公投結果。