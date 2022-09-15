COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

十八歲公民權　議員問盧秀燕支持？

▲議員陳清龍詢問市長盧秀燕對18歲擁有公民權的態度、看法(圖／柳榮俊攝2022.9.15)
▲議員陳清龍詢問市長盧秀燕對18歲擁有公民權的態度、看法(圖／柳榮俊攝2022.9.15)

記者柳榮俊/台中報導

2022-09-15 15:49:31

18歲公民權修憲複決案將在11月26日與地方公職選舉同步舉行，台中市議員陳清龍今(15)日在議會總質詢表示，他贊成將公民權年齡改為18歲，問盧秀燕市長，對18歲擁有公民權的態度、看法，還問盧秀燕是否設置青年局，協助支持青年。

我是廣告 請繼續往下閱讀

市長盧秀燕表示，她先前是立法院最早提出滿18歲就應有公民權的立委之一，在第7屆時即倡議，第8、9屆連續兩屆都有提案，長期以來為此議題持續爭取和奮鬥，立法院也有她所提的相關修憲案，態度「一路走來，始終如一」。


陳清龍指出，世界各國多是18歲就擁有公民權，明年1月1日起，我國民法、刑法成年認定都統一為18歲，但這些年輕人們，在負擔義務同時，卻還沒權利根據自己意志投票、選舉，這非常不合理；看看國內野百合運動、反服貿太陽花學運，還有香港反送中活動，都是年輕學子領導改革，青年是國家的未來與動力，政府一定要重視。


陳清龍說，到現在很多民眾還不知道要投公投票，選委會都不見宣傳，都是民進黨在宣傳，國民黨也都不講、沒宣傳，如果投票沒有通過，是修憲危機，會造成法律的混亂及世代斷裂，大家有機會一定要告訴選民，11月26還有一張18歲公民權的公投票要投。


陳清龍指出，對青年的重視以市府組織來看，桃園在2015年就成立青年事務局，高雄在2019年成立，接下來新北在今年1月成立青年局，台北市則在教育局底下，有成立青少年事務處，反觀台中市政府，只有青年事務股。


盧秀燕表示，她先前是立法院最早提出滿18歲就應有公民權的立委之一，在第7屆時即倡議，第8、9屆連續兩屆都有提案，長期以來為此議題持續爭取和奮鬥，立法院也有她所提的相關修憲案，態度「一路走來，始終如一」。


盧秀燕說，投票事務主要由選委會辦理，此案將透過公投尋求民意，市府尊重所有國民的公投結果。


另外，市府是否成立青年事務局，盧秀燕表示，她上任前市府沒有任何青年事務的正式文官組織，她當然希望一步到位成立青年局，局處的成立需要中央同意，目前市府員額有限，在有限的員額下，「先求有、再求好」，市府已先在經發局、勞工局成立與青年事務相關的股，並有專責人員，將來若員額能增加且經中央同意，會再逐步努力推動成立局處。

中捷尋找4名旅客　送1年無限搭乘黑鑽卡

停等紅燈隨手丟垃圾　中市「電眼」取締

中捷藍線改名綠2線　盧秀燕：改「深綠線」沒意見

台中爵士音樂節再現盛況　議員：行銷要加強

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀