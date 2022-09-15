為配合款舌戰綠議員　盧秀燕：馬英九又不是蔡政府的爸爸

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晚間蔡其昌公開打臉，指是當時的副市長張景森向行政院長游錫堃爭取山線鐵路由地下化改高架化，「2006年核定通過，2009年就動工，江啟臣委員是2012年才當立法委員，何來3位立委一起爭取台中市一毛錢都不用付？」
蔡其昌繼續追殺，指扁政府時代山線鐵路高架化，地方確實沒出錢，但2012年馬英九上任後訂定中央補助上限，要求地方政府負擔經費，當時的執政黨立委盧秀燕未見反對，當了市長態度卻大轉變，根本是盧市長打臉盧立委。
民進黨台中市議員黨團總召江肇國今（15日）下午質詢時，問盧秀燕要不要為昨天的失言道歉？盧秀燕堅持她沒說錯，「山線高架化就是我爭取的！2012年增加站點及百億經費，當時江啟臣已上任、有參與修正」。她說昨天時間太短，漏稱讚另2位，「還有徐中雄、黃義交前委員也有參與。」
江肇國批評她，如果不讚同地方負擔部份經費，當立委時就應該阻止馬英九修法，如今連國民黨執政的縣市都已配合部份負擔，盧秀燕卻開倒車堅持「不出一毛錢」，還藉故怪罪海線3立委。
盧秀燕回說，馬英九修法時，「我的選區（鐵路高架）已經完成了」，她上任市長後對地方必須負擔經費不以為然，「這法修得不合理，現在的立委沒有辦法再把法修掉嗎？」、「只是一個修正要點，民進黨要改馬上可以改，馬英九又不是現在政府的爸爸，民進黨也可以修法啊！」、「現任的立委、議員應該替台中市講話，而不是替錯誤的中央政府講話。」
江肇國批評盧秀燕當3年多市長，一直用立委性格做事，「妳乾脆回去當立委，去把法修回來」，並說政治要透過討論、妥協中求進步，不是成天要吵架、要爭辯，「否則受害的是全體市民。」
盧秀燕堅持自己為台中看緊荷包、爭取權益，「不該分擔的就不分擔，我相信我們的立委很有力量、會比照我當小立委時努力爭取中央全額負擔。」江肇國反諷：「妳當年是馬英九很倚重的立委、現在是國民黨明日之星，從來不是小立委小市長，或許只是格局還不夠。」他強調市民期待的是便利的交通建設，而非盧秀燕「去批評現任立委不如當年的你，昨是今非對發展台中市一點幫助都沒有。」
稍後國民黨議員陳成添質詢時，盧秀燕再度對綠營喊話：「不用對付盧秀燕，應該對台中市民交待。」