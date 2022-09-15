把保密條款當做保命條款？鄭運鵬批張善政：心虛想閃躲

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鄭運鵬今出席桃園市產業總工會理事會，會後受訪表示，張善政現在把保密條款當作保命條款的作法，讓他覺得非常不可思議。以當初張善政和農委會簽的合約來看，張是乙方，甲方是農委會，當甲方認為沒有必要保密的時候，就已經失去保密效力，農委會一再說明，資料也公開了，那些部分已經沒有保密的必要。
鄭運鵬指出，張善政跟律師研究過後，還把保密條款當做保命符，是在挑戰市民跟媒體對於合約跟法律常識的一個說法，「很顯然他可能有所心虛，想要閃躲，這並不是一個很合理的說法。」
鄭運鵬表示，很難想像像張善政這樣保守的觀念，把已經失效的合約條件拿來當做保命的救生索，這是一個很不可思議的說法，相信他的律師不會給他這樣的建議，批張到底是心虛想隱瞞什麼事情，「他自己是計畫主持人，5736萬元高額的研究案，用複製貼上就來領取，他現在強辯說還在保密的範圍內，甲方都說不需要保密了，我實在不知道他現在在拗什麼。」
鄭運鵬籲張善政誠懇地來面對，「已經過時的保密條款絕對不是你的救生索，絕對不是你的保命條款，保密不是保命，已經過時了，希望你不要把它當作是一個救生索來攀爬，這個對市民很不公平、對媒體很不公平、對農委會5736萬的高額研究案也非常不公平」，盼張盡快實踐願意召開說明會的承諾，「誠實為上、公開為上、誠懇為上。」