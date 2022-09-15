《艾爾之光》菈比4支線登場！資深玩家讚翻：玩起來超爽

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《艾爾之光》於9月15日推出「菈比」職業改版「菈比4支線 搗蛋雙星」，「菈比」是一位住在森林的小女孩，為了找尋自己的真實身分，與守護在自己身旁的「妮莎」一起展開冒險。「菈比」屬於遠程魔法攻擊角色，賦靈錄效果：一階段「MP消耗量-1%」、二階段「MP消耗量-1.5%」、三階段「MP消耗量-2%」，玩家可隨著三轉進程觀賞角色劇情故事。
「菈比」4支線擁有「黑色氣息系統」，可消耗「感性點數」來收集「黑色氣息」，累積愈多、徽章等級將提升並觸發效果，「進化徽章」效果：所有速度增加14%、「華麗徽章」效果 : 每秒回復15MP、「稀少徽章」效果 : 所有傷害增加20%，對此15年資深老玩家透露：「黑色氣息系統算是全新的東西，前三分支的菈比並沒有，這次多了可以堆疊被動、惡童徽章的效果，評價就是很強，堆疊方式也簡單，效果很好」。
特殊技能方面：超技能「壞女孩爆誕」，使「菈比」與「妮莎」暫時同化發揮「童心相連之力」變成大反派，獲得更多黑色氣息，變得更加強大。技能「長筒襪」，超巨大化且連帶使出技能一同巨大化。技能「惡搞之王」，進入副本或對戰，於聊天室輸入指令「/咣噹 "隊員暱稱"」，可移動到該角色位置。隨著「菈比」4支線的成長，玩家收集的「黑色氣息」。
歡慶「菈比」職業改版，官方推出系列改版活動：
1、登入即送活動：9月17日20:00至21:59，登入連線滿60分鐘，可獲得「[科保]虹霓降魔鍛造的符咒15階段」*1。
2、菈比的惡作劇與暴走活動：9月15日至9月29日期間，與「菈比」組隊，完成多項任務清除適當等級副本，可透過收集「[科保]搗蛋鬼的象徵」，兌換各式獎勵，包括「 [露莉爾]噗魯的腳印選擇箱」*1、「 [露莉爾]魂靈痕跡回收券」*1、「[露莉爾]賢者的魔法石」*10、「虹霓珠」*20、「[露莉爾]背包擴充券」*1。
3、一起慶祝菈比4支線開放：9月15日至9月22日，累計在線時間達30分鐘，可獲得「 『科保』角色欄擴張券」」*1。
4、誰都無法阻止的搗蛋鬼：9月15日至9月29日期間內創建「菈比」第4支線角色，進行指定連續任務，可獲得各種豐富的道具，重點任務如下：
(1)達成菈比4支線1轉，獲得「[阿利爾]提煉的恢復藥水」*30、「[阿利爾]銀河派對-機械耳麥(15天)」*1。
(2)達成菈比4支線2轉，獲得「[阿利爾]坐騎化石藥丸」*30、「[阿利爾]最高級魔法石」*30。
(3)清除皮魯歐內北部或皮魯歐內中部副本3次，獲得「[阿利爾]銀河派對-極光星光(15天)」*1、「[阿利爾]最高級魔法石」*30。